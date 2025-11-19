この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が「【保護者必見】科学的に実証された学力の高め方5選！元教師が教えます」と題した動画を公開。多くの人が信じがちな「時間をかければ成績が上がる」という考えは「大きな間違い」だと指摘し、科学的根拠に基づいた学力の高め方を5つ紹介している。



すぎやま氏はまず、勉強で大事なのは「時間ではなくやり方」であると強調。脳科学や心理学の発展により、学力を高めやすい環境や方法が明らかになってきていると語る。



動画で紹介された5つの方法の中から、特に重要なポイントとして「褒め方」が挙げられた。すぎやま氏は「本当にこの子は頭がいいね」といった能力や才能、結果を褒める「能力褒め」は、子どもが失敗を恐れるようになり、挑戦する姿勢を失わせる逆効果な場合があると解説。そうではなく、「最後まで諦めなくて偉かったね」「すごい工夫したね」のように、努力の過程や工夫といった「プロセス」を具体的に褒めることが、子どもの自己効力感を高め、成長に繋がるとした。



また、最強の記憶法として「アクティブリコール」を紹介。これは、教科書を読んだりマーカーを引いたりするインプット中心の学習ではなく、教科書を閉じて内容を説明してみるなど、情報を思い出す「アウトプット」を重視する方法である。この行為が脳の神経回路を強化し、記憶を定着させると説明した。



さらに、学力の土台として「睡眠」の重要性を力説。脳は寝ている間に記憶した学習内容を整理・定着させるため、睡眠時間を削って勉強するのは非効率的であり、「最悪のスパイラル」に陥ると警鐘を鳴らした。記事では他にも「運動」や「親子の会話」が学力に与える影響についても触れ、科学的アプローチの重要性を伝えている。