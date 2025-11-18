¡Ö¥ª¡¼¥ë¸øÎ©¤¬°ìÈÖ°Â¤¤¡×¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡© ÅìÂçÂ´¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡×¤Î¶µ°éÀïÎ¬
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¥ª¡¼¥ë¸øÎ©¤òÁª¤Ö²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬ºÇ¤â¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç¸å²ù¤·¤¿¤³¤È ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ÖÆ¬¡¦»þ´Ö¡¦¤ª¶â¡×¤Î»È¤¤Êý¡Ù¡ÊÄ¹Ã«ÀîÃÒÌéÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤È¤½¤Î¸å¤Î¿Ê³Ø¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Î¼Â¾ð¤È¡¢ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë°ìºý¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡×¤Î¶µ°éÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û½Ð¿È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡ÖÅìµþÅÔ¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¤Ï¡©
¡ÚÃæ³Ø¼õ¸³·Ð¸³¼Ô¤Î¸å²ù¡Ä¡ÄM¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡Û
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï»äÎ©¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ç¼ºÇÔ¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¼ê½Î¤È¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤ËÆþ¤ì¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÂÖÀª¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÌäÂê½¸¤ä»²¹Í½ñ¤ÏÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Çã¤¤Í¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸«»ö¤Ë¸æ»°²È¤Ë¹ç³Ê¡£¤·¤«¤·ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¹¤®¤¿¤«¤â¡£º£¤Ç¤âÎ±³Ø¤À½Î¤ÀÂç³Ø¼õ¸³¤À¤È¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡Ê£Í¤µ¤ó¡Ë
===
¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ç¤Ï¡¢·Ä±þÍÄÃÕ¼Ë¤Ê¤É¤òÁÀ¤¦à¥¬¥ÁÀª〞¤ÎÊý¤Ï¡¢1Ç¯¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¿ôÇÜ¤ÎÈñÍÑ¤ò»È¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¡ÁÃæ¹â°ì´Ó¹»¿Ê³ØÁÈ¤òÐíâ×¤·¤Æ¤â¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ª¶â¤Î¤«¤±¤É¤³¤í¡×¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏºÇ½ª³ØÎò¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤Ê¾ï¼±¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¸øÎ©¾®¤«¤é¸øÎ©Ãæ¤Ë¿Ê¤ß¡¢¹â¹»¼õ¸³¤«¤é¿Ê³Ø½ÅÅÀ¹»¤ÎÅÔÎ©¹â¹»¤ä¸©Î©¹â¹»¤Ë¹Ô¤¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤ÎÄÉ¤¤É÷¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ºÇ¤âÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüÈæÃ«¤äÀ¾¹â¹»¤Ê¤É¡¢ÅÔÎ©¤ÎÌ¾Ìç¹»¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÇÜÎ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Î¤Ê¤·¼õ¸³¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾å°Ì¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯´Ö½Î¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÍÄ¾¯¤«¤é¸øÊ¸¼°¤Ê¤É¤Ç´ðÁÃÅª¤Ê³ØÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤êÉ¬¿Ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏÊý¸©Î©¤Î¥È¥Ã¥×¹»¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼óÈø¤è¤¯¸øÎ©¤ÎÌ¾Ìç¹â¹»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç6Ç¯´ÖÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¿À¸ÅÌ¤ÈÂç³Ø¼õ¸³¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï·ë¹½ÉÔÍø¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Í½È÷¹»Âå¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡¢¥ª¡¼¥ë¸øÎ©¤Î¤Û¤¦¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤ÏÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬ËÜÍè¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤ò¼«¼ç³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÊüÇ¤·Ï¤Î³Ø¹»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½Î¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®³Ø¹»¤ÎÆâÍÆ¤¬Á´¤¯Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤Ãæ³Ø¼õ¸³¤È¤Ï°ã¤¤¡¢³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤Ç½½Ê¬¤ËÅìÂç¤Ë¤À¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î»þ¤È¤Ï¡¢½Î¤äÍ½È÷¹»¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÄê´ü¥Æ¥¹¥È¤ä¾®¥Æ¥¹¥È¤òËè²ó¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¤ë¡¢½ÉÂêÄó½ÐÊª¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ä¤ë¤Ê¤É¤¹¤ì¤Ð¡¢½Î¤äÍ½È÷¹»¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈñÍÑÌÌ¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Îã¤¨¤ÐÅì¿Ê¤Ê¤É¤ÇÌÏ»î¤ò¼õ¤±¤Æ¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÎÓ½¤ÀèÀ¸¤Ê¤É¡¢Ä¶¤¬¤Ä¤¯¥È¥Ã¥×¹Ö»Õ¤Î¼ø¶È¤ò³Ê°Â¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë¶É¡¢ÈñÍÑÌÌ¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¡¢¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÍ¤¬Ãø½ñ¤ä¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Áö¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«¹Í¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡üÍÄ»ù¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¤³¤í¤«¤é¡Ö¼«Áö¥â¡¼¥É¡×¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡¢¡·×»»ÎÏ¡Ê¸øÊ¸¤Ê¤É¡Ë¢ÆÉ²òÎÏ¡ÊÆÉ½ñ¡Ë£ÂÎÎÏ¡Ê³°Í·¤Ó¤Ê¤É¡Ë¤½¬´·¡ÊÁá¿²¤Ê¤É¡Ë¤ò¤Ä¤±¡¢ÁÇÍÜÌÌ¤ò°é¤Æ¤ë¡£ÆÃ¤ËÂÎÎÏÌÌ¤Ï½Å»ë
¢
¡üÃæ³Ø¼õ¸³½àÈ÷¡ÊÆþ½Î»þ´ü¤Ê¤É¤ÏËÜ¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¡Ë
¢
¡ü¤ªÀ¤ÏÃ¾Æ¤·¿¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Ø¿Ê³Ø
¢
¡ü½Î¤Ê¤·¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥ÈÄøÅÙ¤Î½ÎÄÌ¤¤¤Ç¹ñ¸øÎ©Âç¤Ø¿Ê³Ø
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê³Ø¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¡¢ºÇ¤â¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Î¸øÎ©¾®¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³ØµéÊø²õ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢»äÎ©¾®³Ø¹»¿Ê³ØÁÈ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¤³¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÇ¯Îð¤ÎÄã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¥µ¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê½Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¿ÈÂÎÌÌ¤ò°é¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ËÆÉ²òÎÏ¡¢·×»»ÎÏ¤Ê¤É¡¢ÁÇÍÜÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È°é¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µµ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤³¤È¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÂÎÎÏ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤âÂç»ö¤Ç¡¢·ë¶É¡¢½ÐÈñ¤â¸º¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä¹Ã«Àî ÃÒÌé¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤È¤â¤Ê¤ê¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Ö¥í¥°Ì¾¤Ï¥¸¥å¥¯¥³¡£1980Ç¯Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô½Ð¿È¡£¹âÂ´¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë°é¤Ä¤â¥Ï¡¼¥É¤ÊÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¡£ÇòÎÍÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅìµþÂç³Ø¸½Ìò¹ç³Ê¡£Â´¶È¸å¡¢Âç¼ê½Î¤Ë¶ÐÌ³¡¢¿Íµ¤¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ë¡£2009Ç¯ÆÈÎ©¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤Ë¡£´ûÂ¸¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤·¤Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢À¸ÅÌ¸Ä¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤¿»ØÆ³¤Ç¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¡£ÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Öµæ¶Ë¤Î¼õ¸³¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤ÏÇ¯´Ö300·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¡£¹ÃÑÉ¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÖÉð»Î¥á¥¿¥ëAllegiance Reign¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âËÜµ¤¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî ÃÒÌé)
