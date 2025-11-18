¥¯¥ÞÈï³²Â³½Ð¤â²áÇ®¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¸½ÌòÎÄ»Õ¡¦Åì½Ð¾»Âç¤¬¸ì¤ë¡Ö¥¯¥Þ¤Ï¤½¤ó¤Ê´í¤Ê¤¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¡¿Åì½Ð¾»Âç
¡½¡ÎÃ¯¤¬°Ù¤Ë¤«½ñ¤¯¡ÁËÌ´ØÅì¤Î»³¤Î¾å¤«¤é¡Á¡Ï¡½
´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯£´·î¡Á10·î¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²·ï¿ô¤Ï£±£·£¶·ï¡¢Èï³²¼Ô¿ô¤Ï£±£¹£¶·ï¤È²áµîºÇ°¤Î¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Æü¡¢³Æ½ê¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¡¢Èï³²Êó¹ð¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÆü¾ï¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ËÜ»ïÏ¢ºÜÃæ¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤¬¥¯¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ó¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÎÄ»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Á¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»³¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëÅì½Ð¾»Âç¤Ï¸½ºß¤Î¥¯¥ÞÊóÆ»¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤Î¤«¡£¡Ê°Ê²¼¡¢Åì½Ð¾»Âç»á¤Ë¤è¤ë´ó¹Æ¡Ë¡£
¡¡¥¯¥ÞÊóÆ»¤¬À¨¤¤¡£²æ¤¬²È¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤Ç¤âÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥Þ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£½µ´©»ï¤Ê¤É¤«¤é¤â¡Ö¥¯¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢º£Ç¯¤À¤±¤Ç8·ï¤â¤´°ÍÍê¤òÄºÂ×¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊóÆ»¤¬²áÇ®¤·¤¹¤®¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö´í¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö»à¤Î¥ê¥¹¥¯¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ò½¦¤¤Êâ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢»ä¤Î¼Â´¶¤¬È¼¤¦¡Ö¤½¤ó¤Ê´í¤Ê¤¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅú¤¨¤ÏÊÔ½¸Éô¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷¤¯»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤ªÃÇ¤ê¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡Æü¾ïÅª¤Ë»³¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤ÏÌÇÂ¿¤Ë½Ð¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£´Ä¶¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿È»ö¸Î¤Î·ï¿ô¤òÉ½¼¨¤·¤¿HP¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢°ìºòÇ¯¤¬6¿Í¡¢º£Ç¯¤¬5¿Í¡ÊÎáÏÂ7Ç¯8·îËö»þÅÀ¡Ë¤È»àË´¼Ô¤ÎÍó¤Ë¿ô»ú¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÎáÏÂ3Ç¯5¿Í¡¢Ê¿À®28Ç¯4¿Í¡¢Ê¿À®22Ç¯4¿Í¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¿ôÇ¯¤Î¥¯¥ÞÁû¤®¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¥¯¥Þ¤Ï¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤ë¡ª¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£
¡¡ÎãÇ¯¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»àË´¼Ô¿ô¤Ï2000¿ÍÄ¶¤¨¡£¼«»¦¼Ô¿ô¤Ï2Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤Î¿ô»ú¤òÂçÀ¼¤Ç·öÅÁ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¼ÖÊØÍø¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Í¡×¡Ö¼Ò²ñ¤ËÈè¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¯¤Í¡×¤ÈÂç½°¤ÏÄü´Ñ¸ò¤¸¤ê¤ÎÌµ´Ø¿´¤ò·è¤á¹þ¤à°Ù¡¢¿ô»ú¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥¯¥Þ¤Ï¡¢¡Ö³ú¤Þ¤ì¤¿¤éÄË¤½¤¦¡×¡Ö¿Í´Ö¤¬¶ô¤ï¤ì¤Æ·ì¤ß¤É¤í¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»ÄÇ¦¤Ê¶²ÉÝ¤òÁÛÁü¤¹¤ëºî¶È¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¤¿¤á¡¢»à¤Î¼Â´¶¤Î´õÇö¤Ê¸½Âå¿Í¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¯¥ÞÁû¤®¤Î¸»Àô¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤¬´í¸±¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿Ë¿¤«¤ò²¾ÁÛÅ¨¤È¤·¡¢Äß¤·¾å¤²¤ëÂÐ¾Ý¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤òÊú¤¨¤¿¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤¢¤ê¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¥¯¥Þ¤¬¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¡×¤â2ÅÀ¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£»³¤ÎÌÚ¤Î¼Â¤ÎÉÔºî¤È¡¢ÎÄ»Õ¤Î¹âÎð²½¤À¡£·ø²ÌÎà¤ÎÉÔºî¤ÏÊ¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢ÎÄ»Õ¤Î¹âÎð²½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡´Ä¶¾ÊÈ¯É½¤Î¼íÎÄÌÈµö½ê»ý¼Ô¤Ï¡¢70¡ó¤¬60Âå°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Á¤ÎÎÄÍ§²ñ¤À¤È60Âå¤Ï¤Þ¤À¼ã¼ê¡¢70Âå80Âå¤ÎÎÄ»Õ¤¬Â¿¤¤¡£ÀÎ¤Ï»³¤òÊâ¤¤¤¿¥ª¥Ã¥Á¥ã¥ó¤¿¤Á¤â¡¢º£¤Ï¤¢¤Þ¤êÊâ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆ»Ï©ÏÆ¤ËÆÍ¤ÃÎ©¤Æ¤¤¤ë¼¯¤ò·â¤Ä¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎ®¤·ÎÄ¡×¤¬¼çÎ®ÇÉ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢æ«ÎÄ¤Ç¤â¸«²ó¤ê¤¬³Ú¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢Æ»Ï©¤«¤é¸«¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ëæ«¤ò³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¥È¥É¥á¤ò»É¤µ¤ì¤Æ¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤¿¼¯¤Ï60Ô°Ê¾å¤Î¸ÄÂÎ¤â¥¶¥é¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ªÌì¤Á¤ã¤ó°ì¿Í¤¸¤ã·Ú¥È¥é¤Î²ÙÂæ¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é»àÂÎ¤òÆ»Ï©ÏÆ¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¡£Ë¡Î§¤Ç¤Ï¼ÖÆâ¤«¤éÅ´Ë¤¤À¤±¤ò¥Ì¥Ã¤È½Ð¤·¤Æ·â¤Ä¤Î¤Ï°ãË¡¤À¤·¡¢³Í¤Ã¤¿³ÍÊª¤ò°ä´þ¤¹¤ë¤Î¤â°ãË¡¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÎÄ»Õ¤Î¥ª¥Ã¥Á¥ã¥ó¤¿¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÁ´°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÎÄ»Õ¤¬°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ç¤³¤ì¤é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¶î½ü¤¬ÄÉ¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¸½¼Â¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¯¥Þ¤¬¤³¤ì°Ê¾åÇ÷³²¤µ¤ì¤Ê¤¤°Ù¤Ë¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¼¯¤ÎÀ¸Ì¿¤ò¸º¤é¤¹°Ù¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È³ÍÊª¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¼ã¤¤ÎÄ»Õ¤¬Áý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡»ä¤Ï»¦¤·¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ÎÆü¡¹¤À¤¬¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÎÄ»Õ¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤È»³¤ÎÀ¸¤Êª¤ÎÀ¸Ì¿¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤¡¡¢¤È¡£Ã¯¤¬°Ù¤Ë¤«½ñ¤¯¡£
¡ãÊ¸¡¿Åì½Ð¾»Âç¡¡ÁÞ²è¡¿ËÒÌî°Ë»°É×¡ä
¡ÚÅì½Ð¾»Âç¡Û
1988Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ç04Ç¯¡ÖÂè19²ó¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ç12Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤ÏËÌ´ØÅì¤Î»³´ÖÉô¤Ç¼íÎÄÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌò¼Ô¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
