この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで「【扶養の壁】年収130万超えても扶養継続！2025年10月『年収の壁』恒久化の条件を社労士が解説」と題した動画が公開され、社労士のたかこ先生が、年収130万円超えにまつわる新制度の本質について、最新ニュースの解説をおこなった。



たかこ先生は、これまで暫定的に導入されていた「年収130万円の壁」対策が、2024年10月以降、恒久的な制度として一般化されたことを説明。



従来は臨時的な措置で「年収130万円を超えても、事業主が証明すれば扶養を外れずに済む」制度だったが、今回の法改正で「ずっと使える」しくみになったという。ただし、「これは“何でも130万円を超えていい”という制度ではない」と念を押し、「連続で使えるのは2回まで。臨時的なケースに限られる」と強調した。



背景には最低賃金の上昇がある。たかこ先生は「今は時給が全国平均で1000円以上。普通に働いているだけで年収が超えてしまう」と現状を解説。例えば「繁忙期に残業しただけで壁を越えてしまう」という“パート抑制”の現象が多発していると指摘した。国の狙いについても「国としては130万円の壁を意識せず、どんどん働いてほしい。本来の目的はそこ」と独自の見解を示す。その一方で「いくら証明があっても毎年続けて使えるわけではない」「“扶養の壁”という考え自体が、今の時代に合わなくなってきている」と現場目線でも語った。



また、「将来的には週10時間超でも社会保険加入が当たり前の時代が来るかも」と未来の制度変化にまで踏み込んだ。「不要の壁は時代遅れ。しがみつくのではなく、外れてでもバリバリ働く時代になる」と、働く側へ意識転換も促している。



動画のラストでは、「ぜひ有効に制度を活用して欲しい」と力強くエールを送った。さらに、たかこ先生は「130万円の壁対策で使える助成金もある」と締めくくり、視聴者に制度の正しい理解と積極的な助成金活用を呼びかけていた。