ファミマ×星のカービィ、11・18より第2弾 お菓子＆ファミチキ袋デザインなど続々 限定グッズは“豆皿”ほか【詳細】
ファミリーマートは18日から、任天堂のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾コラボ商品を発売する。
【画像】キュートな豆皿！「カービィアメ」ほか…第2弾商品＆限定グッズ
11月11日からスタートした第1弾に続く企画。「星のカービィ」がクラシックなドットデザインで描かれた、「ファミチキ袋」や「中華まん袋」が数量限定で登場する。
さらに、カービィをイメージした菓子やカップスープなど計4種類が新登場する。対象の菓子などを購入した人は、オリジナルグッズがもらえる企画も実施する。
●「星のカービィ」オリジナルデザインのファミチキ袋や中華まん袋
キャンペーン期間中、クラシックなドットデザインの「星のカービィ」が描かれた、オリジナルデザインのファミチキ袋（全2種）と中華まん袋（全3種）が数量限定で登場する。
●カービィをイメージした数量限定のオリジナルお菓子
【商品名】クランキー苺 星のカービィコラボ
【価格】255円(税込275円)
【発売日】2025年11月18日（火）
【発売地域】全国
【内容】カービィをイメージした、まんまるピンクのパフ入り苺チョコ。サクサク食感が楽しめる。※数量限定
【商品名】カービィアメ（デザイン3種）
【価格】198円(税込213円)
【発売日】2025年11月18日（火）
【発売地域】全国
【内容】カービィをイメージした、まんまるピンクのさくらんぼ味の飴。パッケージは3種類で、中の袋にもシークレットデザインが隠れているかも。
※数量限定
※画像はイメージ。
※店舗によって取り扱いのない場合がございます。
●『カービィのエアライダー』デザインのクリアファイル＆オリジナル豆皿
期間中、対象商品を2品購入ごとに、キャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。第1弾の「オリジナルスプーン」に続き、第2弾は『カービィのエアライダー』デザインの「オリジナルA4 クリアファイル」、第3弾はカービィとワドルディがデザインされた「オリジナル豆皿」が登場する。
キャンペーン期間：2025年11月11日（火）AM10:00〜12月1日（月）まで
※景品が無くなり次第終了
【第2弾】2025年11月18日（火）AM10：00〜
『カービィのエアライダー』デザイン オリジナルA4 クリアファイル
【第3弾】2025年11月25日（火）AM10：00〜
オリジナル豆皿
●ファミペイスタンプ企画
期間中、「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて好みのコースに応募すると抽選でキャンペーン限定グッズなどが、合計450人に当たる。
【実施期間】
・キャンペーン期間：2025年11月11日（火）〜12月1日（月）まで
・応募期間 ：2025年11月11日（火）〜12月5日（金）まで
◎スタンプ1個
ファミマポイント 500円相当：200人
◎スタンプ2個
星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく：30人
（カービィのラッピング×エコバッグLでお届け）
【画像】キュートな豆皿！「カービィアメ」ほか…第2弾商品＆限定グッズ
11月11日からスタートした第1弾に続く企画。「星のカービィ」がクラシックなドットデザインで描かれた、「ファミチキ袋」や「中華まん袋」が数量限定で登場する。
さらに、カービィをイメージした菓子やカップスープなど計4種類が新登場する。対象の菓子などを購入した人は、オリジナルグッズがもらえる企画も実施する。
キャンペーン期間中、クラシックなドットデザインの「星のカービィ」が描かれた、オリジナルデザインのファミチキ袋（全2種）と中華まん袋（全3種）が数量限定で登場する。
●カービィをイメージした数量限定のオリジナルお菓子
【商品名】クランキー苺 星のカービィコラボ
【価格】255円(税込275円)
【発売日】2025年11月18日（火）
【発売地域】全国
【内容】カービィをイメージした、まんまるピンクのパフ入り苺チョコ。サクサク食感が楽しめる。※数量限定
【商品名】カービィアメ（デザイン3種）
【価格】198円(税込213円)
【発売日】2025年11月18日（火）
【発売地域】全国
【内容】カービィをイメージした、まんまるピンクのさくらんぼ味の飴。パッケージは3種類で、中の袋にもシークレットデザインが隠れているかも。
※数量限定
※画像はイメージ。
※店舗によって取り扱いのない場合がございます。
●『カービィのエアライダー』デザインのクリアファイル＆オリジナル豆皿
期間中、対象商品を2品購入ごとに、キャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。第1弾の「オリジナルスプーン」に続き、第2弾は『カービィのエアライダー』デザインの「オリジナルA4 クリアファイル」、第3弾はカービィとワドルディがデザインされた「オリジナル豆皿」が登場する。
キャンペーン期間：2025年11月11日（火）AM10:00〜12月1日（月）まで
※景品が無くなり次第終了
【第2弾】2025年11月18日（火）AM10：00〜
『カービィのエアライダー』デザイン オリジナルA4 クリアファイル
【第3弾】2025年11月25日（火）AM10：00〜
オリジナル豆皿
●ファミペイスタンプ企画
期間中、「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて好みのコースに応募すると抽選でキャンペーン限定グッズなどが、合計450人に当たる。
【実施期間】
・キャンペーン期間：2025年11月11日（火）〜12月1日（月）まで
・応募期間 ：2025年11月11日（火）〜12月5日（金）まで
◎スタンプ1個
ファミマポイント 500円相当：200人
◎スタンプ2個
星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく：30人
（カービィのラッピング×エコバッグLでお届け）