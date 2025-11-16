女優の北川景子（39）が16日放送の日本テレビ「Golden SixTONES」（後9・00）に出演。番組内で発した言葉が話題となっている。

「サイズの晩餐」のコーナーで、サクマドロップの缶の穴に、釣りの8号のウキが入るかどうか、という問題の時に、北川のチームは「逆に、入る」と予想。

その理由を聞かれると北川は「（ウキの）丸い部分が変形して入るっていう…」と説明。だが、その前に北川がウキをさわって「硬い」と言っていたことから、「ハリセンボン」の近藤春菜が「でも硬かったんですよね？」と言うと「でもなんか、ワンチャン、その…」と語った。

共演者からも「ワンチャン？」とツッコみが入り、視聴者もネットで「北川景子のワンチャン」「北川景子さんもワンチャンって言うんだね」「北川景子さんの口からワンチャンが聞けるとは」「ワンチャンとかいう北川景子さん」「逆に ワンチャンとか なんだかDAIGOみたい夫婦はやっぱり似るのかな」「イメージ無いわ〜」「吹いた」などの声が上がっていた。

「ワンチャン」とは、元々は「ワンチャンス」の略語で、麻雀で「1回のチャンスで逆転できる」という時に使ったもの。今では若者言葉の一つで、「もしかしたら」、「おそらく」などの場合に使用される。

ちなみに、ウキは缶の穴に入り、見事正解した。その後も北川は、夫でミュージシャンでタレントのDAIGOのウィッシュポーズを決めるなど、ノリノリのところを見せていた。