タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」から、「寿司トミカ」シリーズ第1弾「寿司トミカ 其の一」全6種を、2025年12月下旬に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。

「まぐろ」「大とろ」など全6種、お皿型台座が付属

55周年を迎えた「トミカ」を祝う意味を込め、祝いの席にふさわしい日本食の1つ「すし」をモチーフにしたという。寿司ネタをリアルに再現したデザインで、シャリ部分に運転席やお米型の座席シート、醤油カラーのタイヤなど、トミカならではの要素を盛り込む。

まぐろの赤身の透明感に近づけるため半透明の素材を使用するなど、ネタの特性に合わせた塗装や質感など細部まで丁寧に造形。食欲をそそるような"シズル感"の演出にこだわったといい、実際の寿司のサイズを再現している。

ネタに合わせたカラーリングのお皿型の台座が付属する。複数集めれば積み上げたり、ネタを入れ替えたりして楽しめる。

第1弾は「まぐろ」「大とろ」「たまご」「いか」「あなご」「えび」全6種をラインアップ。中身の分からないブラインドパッケージとなっている。

価格は各1100円（税込）。