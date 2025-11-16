¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡¡1000ËüËçÆÍÇË¤ÎÇúÇä¤ì¤Ç¾®Ãæ³ØÀ¸¤ËÂç¥Öー¥à¡¢¡Ö¥ìー¥È¡×¤Ç¸ò´¹¡¢Ãæ¹ñÀ½¤Îµ¶Êª¤â¡Ä¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢44ºÐ¥ª¥¸¥µ¥ó¤éÂç¿Í¤â¥¬¥Á»²Àï
º£¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î½÷»Ò¤òÃæ¿´¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¡Ù¡£·ÝÇ½³¦¤Ë¤â¤½¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¹¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂ¼½ß¤ÏÌ¼2¿Í¤È¥·ー¥ë½¸¤á¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤äÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤é¤â¥·ー¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥·ー¥ë¸ò´¹¡×¤Ï¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÈÎÇä¸µ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¥Öー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ä½Ð²ó¤ëÎà»÷¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ¹ñ¤ÇÎÌ»º¤µ¤ì¤¿¡È¥é¥Ö¥Ö¡É¤Î¥Ë¥»¥â¥Î¤â¡£À©ºî²ñ¼Ò¤¬¶µ¤¨¤ë¥Ë¥»¥â¥Î¤ÈËÜÊª¤Î¸«Ê¬¤±Êý
44ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤â¥Ï¥Þ¤ë¡¢¶²¤ë¤Ù¤¥·ー¥ë
¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤È¤¤¤¦¥·ー¥ë¤Ï¡¢µîÇ¯3·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¢¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤È¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤·¤¿¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Æ±¼Ò¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯12·î¤Ë¥µ¥ó¥¹¥¿ーÊ¸¶ñ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¹çÆ±¤Ç¤Î´ë²è¤Ç¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤ä¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ä¥¹¥Ìー¥Ôー¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢SNS¾å¤ÇÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¥Ç¥³¤Ã¤ÆÅ½¤ë¤Î¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ð¥º¤ê¡¢µÞ·ã¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥·ー¥ë¤Ï¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¸Ë¼¶ñÅ¹¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤·¤Þ¤à¤é¡×¤Ê¤É¤Ç¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤âÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤É¤ÎÅ¹¤Ç¤âÉÊÀÚ¾õÂÖ¤ÇÆþ²ÙÂÔ¤Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¾ÃÈñ¼Ô¤¬¾¡¼ê¤Ë¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¤ò»Ï¤á¤ë»ÏËö¤À¡£¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î½÷»ù¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Öº£Ç¯£··îº¢¤«¤éÌ¼¤¬¡Ø»ä¤â¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥É¥ó¥¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡¢¥¤¥ª¥ó¤Ë¥ô¥£¥ì¥Ð¥ó¤Ê¤É10Å¹ÊÞ°Ê¾åÃµ¤·²ó¤Ã¤¿¤±¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ê¤ËÆþ¤é¤º¡¢2ºýÌÜ¤Î¥·ー¥ë¼êÄ¢¤¹¤éÇã¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥ë¸ò´¹¤Î¼è°ú¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡Ø¥ìー¥È¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÂç¤¤á¤Ê¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×1¸Ä¤ËÂÐ¤·¡¢¾®¤µ¤¤¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤ò3¸Ä¤¢¤²¤ë¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£Áá¤¯¤Ë½¸¤á»Ï¤á¤¿»Ò¤¬¤ä¤Ï¤ê¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Ì¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼è°ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤Î½÷»Ò¤Î´Ö¤Ç¡Ø¥ìー¥È¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥ïー¥É¤ò»È¤¦¤È¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÌÀ³Î¤Ë¤³¤Î¥·ー¥ë¤¬¤³¤Î¥ìー¥È¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢½÷¤Î»ÒÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡¢²Ä°¦¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¡È¥ìー¥È¤¬¹â¤¤¡É¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¾®6½÷»ù¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÏÉã¿Æ¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡ÖÌ¼¤«¤é¡Ø¥Ñ¥Ñ¤â¥·ー¥ëÄ¢Çã¤Ã¤Æ½¸¤á¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿É×¤¬¥·ー¥ë¼êÄ¢¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥·ー¥ë¤ò½¸¤á»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÂç¿Í¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¤ÈºâÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Ì¼¤Ë¡Ø¸ò´¹¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ë¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¸¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
44ºÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥·ー¥ë½¸¤á¤ò¤·¤Æ¥Ï¥¿¤«¤é¸«¤¿¤é²ø¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÌ¼¤Îµ¤¤ò°ú¤¤¿¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ø¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¡Î¤Á¤¤¤«¤ï¡Ï¥²¥È¥Ã¤¿¤è～¡Ù¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËËÜµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡¢¶²¤ë¤Ù¤·¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É·ÝÇ½¿Í¤â¥·ー¥ë¸ò´¹¤ËÂç¶½Ê³¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¢¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡Ù¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×1000ËüËç¤ò½Ð²Ù¤·¡¢´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ë¥»¥â¥Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ëº¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥Ë¥»¥â¥Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë»÷¤»¤¿¾¦ÉÊ¤òºî¤ë¥áー¥«ー¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¥»¥â¥Î¤Ï¼ç¤ËÃæ¹ñ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Î¢Â¦¤ò¸«¤ì¤Ð¥¦¥Á¤Î¼ÒÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ë¥»¥â¥Î¤Ï½ÐÍè¤¬°¤¤¤Ç¤¹¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÀµµ¬¤È¥Ë¥»¥â¥Î¤Ç¤Ï¡Ö¤×¤Ã¤¯¤ê´¶¡×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤·¡¢ËÜÊª¤Ï¤è¤êÎ©ÂÎ´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥»¥â¥Î¤È¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ÈÆ±¼Ò¤Î½÷À¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Î¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡Ù¤ÏÆó½Å¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÄìÌÌ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÂÎ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢¥«¥×¥»¥ë¤È¤Î´Ö¤ËÆ©ÌÀ¤Î¼ù»é¤òÆþ¤ì¡¢¥«¥×¥»¥ëÉ½ÌÌ¤ËÆ·¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï°»¶Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤³¤í¤Ã¤È¤·¤¿¥·ー¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åö½é¤ÏÌ¾Á°¤â¡Ø¥¸¥§¥à¡Ù¤ä¡Ø¥¯¥ê¥¢¡Ù¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¯°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë½÷À¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤«¤é¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤È¤¤¤¦°Æ¤¬½Ð¤Æ¡Ø¤½¤ì¤Ï²Ä°¦¤¤¡ª¡Ù¤ÈÂ¨·è¤Ç¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥Öー¥à¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸½÷»Ò¤Î´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¤é¤Î´Ö¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤ä¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤â¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡Ù½¸¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤óYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤¤¤¨¤ÐÅÐÏ¿¼Ô¿ô212Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡£Ëè²ó¤¤¤í¤ó¤Ê¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡Ù²ó¤Ç¤Ï½÷ÀÈþÍÆ»Õ¤È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãç¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¤«°ÊÁ°¤è¤ê¡Ö½÷¤Î»Ò¤Î»ÒÌò¤ËÉÝ¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤òÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö½÷¤Î»Ò¤Î»ÒÌò¤ÏÃË¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤Ë¥ïー¥Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é»ÒÌò¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢¥·ー¥ëÄ¢¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥·ー¥ë½¸¤á¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô53Ëü¿Í¤ÎYouTube¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ë¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡Ù¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤ò»Ü¤·¡¢¥·ー¥ë¼êÄ¢¤Ï4ºýÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤È¥·ー¥ë¸ò´¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤Ç¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¯ー¥ê¥¢¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¡Ù°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥áー¥«ー¤¬Î©ÂÎÅª¤Ê¥·ー¥ë¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¾¦ÉÊ¤â´Þ¤á¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Î¤è¤¦¤À¡£Æ±¼Ò¹ÊóÃ´Åö¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤ò¾¦É¸ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡Ù¤ÈÁí¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï³Ð¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢1000ËüËç½Ð²Ù¤·¤¿¥·ー¥ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤äÊ¸Ë¼¶ñÅ¹¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡Ö11·î11Æü¤ËÆþ²Ù¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Â¨Æü´°Çä¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¼¡¤ÎÆþ²Ù¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤ä¤Ï¤ê·çÉÊ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¡¢À¸»º¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ËÎ¨Ä¾¤Ê¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤·Ãæ¹ñ¤Î¹©¾ì¤ËÈ¯Ãí¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©¾ì¿ô¤â¿Í°÷¤â²ÔÆ¯ÎÌ¤â10ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£Áá¤¯¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤³¤Á¤é¤âÀ¿¿´À¿°Õ¡¢Áý»ºÃæ¤Ç¤¹¡×
Á°½Ð¤Î¾®6½÷»ù¤ÎÊì¿Æ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥²ー¥à¤È¤«¥¹¥Þ¥Û¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ìー¥È¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç³Êº¹¤ÏÅöÁ³À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¥â¥á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤ë´¶¤¸¤Ç»ä¤Ï¤¤¤¤¥Öー¥à¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·ー¥ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤â¥·ー¥ë¤À¤±¤Ë¥Ú¥¿¥Ã¤È¿Íµ¤¤¬Å½¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ï¤¬¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
