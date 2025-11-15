Ž¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤¹¿ÍŽ£¤ÏÁá¡¹¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä50Âå¤Þ¤Ç¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Ž¢Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤ò¿©¤¤ÄÙ¤¹¤â¤ÎŽ£8Áª¡Ú2025Ç¯10·îBEST¡Û
2025Ç¯10·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼ÉôÌç¤ÎÂè2°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡¥¨¥ë¥á¥¹¤Ç¤â¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ë¾è¤ëŽ¢ËÜÊª¤ÎÉÙÍµÁØŽ£¤¬ÉáÃÊÃå¤Ë¤¹¤ë"¥¸¥ã¡¼¥¸"¤ÎÀµÂÎ
¢§Âè2°Ì¡¡Ž¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤¹¿ÍŽ£¤ÏÁá¡¹¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä50Âå¤Þ¤Ç¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Ž¢Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤ò¿©¤¤ÄÙ¤¹¤â¤ÎŽ£8Áª
¢§Âè3°Ì¡¡»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ë¡Ä¤ª¶â¤Î¥×¥í¤¬ÆÈ¼«¤ËÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿Ç¯ÎðÊÌŽ¢ºÇ¶¯¤ÎÅê»ñ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªŽ£
¢£Ï·¸å¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¡ÖÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¡×¤³¤È
¤½¤í¤½¤í¥ê¥¿¥¤¥¢¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¤¤¤«¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤«¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¸½Ìò»þÂå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¤¤«¤ËÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤«¡×¤Ë¼´¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£µ®½Å¤Ê¤ª¶â¤ò¿©¤¤¤Ä¤Ö¤¹¡ÈÉéºÄ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÀö¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡£
¤³¤ÎÉéºÄ¤È¤Ï¡¢½èÊ¬¡¦°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ª¶â¤ä¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¡¢²È¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¥à¥À¤ËºÉ¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¸³èÉéºÄ¤ò»Ø¤¹¡£¤½¤ì¤é¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÏ·¸å¤ËÆþ¤ë¤È¡¢À°Íý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¾ï¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ï·¸å¤³¤½Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤äµ¤ÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ê¤¦¤Á¤ËÀ¸³èÉéºÄ¤òÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤ò½èÊ¬¤·¤ÆÊë¤é¤·¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ì°Ê¾å¤â¤Î¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤¤¤¤½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¸Â¤é¤ì¤¿¤ª¶â¤ÇË¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼è¼ÎÁªÂò¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£
¢£¡ÖÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¤â¤Î¡×¤³¤½Áá¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë
¡ÖÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç°ì¤ÄÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¹âÎð¼Ô¤Î²È¤Ë¥â¥Î¤¬¤É¤ó¤É¤óÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¡×¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤³¤½¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤À¡£
¡ ¿ô¤¬Â¿¤¤¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ
Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤´¤È¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à¤Î2025Ç¯Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤ÈÊÝÍ¸ýºÂ¿ô¤Ï3¤Ä¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬22.6¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢5¤Ä°Ê¾å¤âÁ´ÂÎ¤Î3³ä¤Û¤É¤¤¤ë¡£Â¿¤¯½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃËÀ50¡Á60Âå¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹»þ´ü¤Ë¹â¶âÍø¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ä¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¸ýºÂ¤ò³«¤¤¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¸å¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÙÌ²¾õÂÖ¤Î¸ýºÂ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Áá¤á¤Ë²òÌó¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤è¤¦¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºÇ¶á¤Î¶ä¹Ô¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤Ê¤É°ìÄê´ü´Ö²ÔÆ¯¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ýºÂ¤Ë1000±ß¤Û¤É¤Î¡ÖÌ¤ÍøÍÑ¸ýºÂ´ÉÍý¼ê¿ôÎÁ¡×¤ò²Ý¤¹Êý¸þ¤À¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÍÂ¶â¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¬¤Ã¤«¤ê¤À¡£
ÆÃ¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ä¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤·¤«¥í¥°¥¤¥ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÃª²·¤ò¤·¡¢¸ýºÂ¤ò»Ä¤¹¤â¤Î¡¦²òÌó¤¹¤ë¤â¤Î¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¡¢À°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¸å¡¹¤Î¤¿¤á¤À¡£¼«Ê¬¤ÎÁ´»ñ»º¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î´ÉÍý¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢ ÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ä¼ê»æ
ºÇ¤â½èÊ¬¤ËÌÂ¤¦¤Î¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ®½Å¤Ê¿ÍÀ¸¤Î°ì¥³¥Þ¤À¤¬¡¢ÀÎ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¼ýÇ¼¤ò¤®¤Ã¤·¤êºÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤ÈÌäÂê¤À¡£»×¤¤½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë²ÈÄÂ¤ä¸ÇÄê»ñ»º¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
µ¤ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»Ä¤¹¼Ì¿¿¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Æ¡¢¥¹¥ê¥à²½¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¼ê»æ¤ä¥Ï¥¬¥¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£´ÊÃ±¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤³¤½¡¢Áá¤á¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤³¤È¤Û¤ÉÀèÁ÷¤ê¤Ï¸·¶Ø¤À¡£
¢£¡ÖÂç¤¤¯¤Æ½Å¤¤¤â¤Î¡×¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È·ò¹¯¤Ë¤â¤¤¤¤
ÂÎÎÏ¤¬¿ê¤¨¤ë¤È¡¢¼Î¤Æ¤ëºî¶È¼«ÂÎ¤¬°ìÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤ËÂç¤¤¤¤â¤Î¤ä½Å¤¤¤â¤Î¤Ï¼ê¤òÉÕ¤±¤Ë¤¯¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈñÍÑ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¡¢½èÍý¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤â¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£ÄÌ¾ï¥´¥ß¤Ë½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤³¤½Áá¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£
£ 1¿Í¤Ç¤Ï±¿¤Ù¤Ê¤¤²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ
»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç±¿¤Ó½Ð¤»¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤Î²È¶ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÌñ²ð¤À¡£¼Î¤Æ¤ë¤Ë¤â¿Í¼ê¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¥·¥Ë¥¢À¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢Éô²°¤Ë²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Èíµ¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£·ë²Ì¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤ËÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Éô²°¤Ë¥â¥Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÂçÊª¤Ï½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤â¥¿¥À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤¬Ç¯¶âÊë¤é¤·¤È¤Ê¤ë¤È½èÊ¬ÈñÍÑ¤âµ¤·Ú¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ýÇ¼²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¡¢Ô¼¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º´ï¶ñ¤Ê¤É¡¢°ì¿Í¤Ç¤Ï±¿¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂçÊª¤Ïº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¶È¼Ô¤ËÍê¤â¤¦¡£
¤ ½Å¤¤Æé¤äÂç»®
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¡Ö½Å¤µ¡×¤¬´®¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃòÊª¤Î½Å¤¤Æé¤ä¡¢Âç»®¡¢Âç¥µ¥¤¥º¤Î¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤Î¤â²¯¹å¤À¡£½ÐÈÖ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤¿¤À¤Î¾ì½êºÉ¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¶á»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤ÎÀè¤â»È¤ï¤Ê¤¤¡£Áá¤á¤Ë½èÊ¬¤·¤Æ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÂ·¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ë³ó¤ä·¤¤Ê¤É¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó½Å¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¡£½Å¤µ¤ÏÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿È·Ú¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÊÀ¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤è¤¦¡£
¢£¡ÖÊÝÍ¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¡×¤Ï¶â¿©¤¤Ãî
¸½Ìò»þÂå¤¬¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢»Ù½Ð¤Î¸«Ä¾¤·¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ç¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤À¡£
¥ ²ñ°÷¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ä¥ê¥¾¡¼¥È²ñ°÷¸¢¡¢¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤Î¹â¤¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
¤³¤ì¤é·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤à¤í¤ó¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤Î¤¿¤á¡×¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÊÝÍ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Â¨¹ï²òÌó¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¼«¼£ÂÎ¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝÍÜ»ÜÀß¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤Ç»öÂ¤ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¥´¡¼¥ë¥É°Ê¾å¤Î¾å°Ì¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤â¡¢°ìÅÙÊÝÍ¤¹¤ë¤È¡Ö³Ê²¼Íî¤Á¡×¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ°ìÈÌ¥«¡¼¥É¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¿Í¤¬³¤³°¤Ç¤ÎÍ¥ÂÔ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥É¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£
¾å°Ì¥«¡¼¥É¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÍøÍÑÂå¶â¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¿ÍÀ¸¥Õ¥§¥¤¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÈùÌ¯¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥«¡¼¥É¤Ï2Ëç°Ê¾åÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¥«¡¼¥É¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤âµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë°úÂà¤µ¤»¤è¤¦¡£
¦ ¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¥¢¥×¥ê¤ÎÀ°Íý¤âÉ¬Í×¤À¡£»È¤ï¤Ê¤¤¥¢¥×¥ê¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÂà²ñ¤·¤Æ¡¢ºï½ü¤·¤è¤¦¡£
¤¿¤È¤¨ÍøÍÑÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ê¡¢¥»¡¼¥ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¯¤È¿´¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤ÇÍ¾·×¤Ê½ÐÈñ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿·èºÑ¥¢¥×¥ê¤äÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»Ä¹â¤Î°Ü¹Ô¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÍýÅª¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¶½Ì£¤¬°Ü¤ê¡¢¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤âÊÑ¤ï¤ë¡£¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¥¢¥×¥ê¤È¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤·¤è¤¦¡£
¢£¡ÖÌ¤Îý¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤ì¤ÐÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ²÷¤ËÀþ°ú¤¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï½èÊ¬¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀè¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÌ¤Îý¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤À¡£
¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²¡¤·Æþ¤ì¤Î±ü¤äÊªÃÖ¤Ç±Ê¤¯Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«½ÐÈÖ¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò²áµî¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
§ ÀÎ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ú´ï
¤½¤ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¿¤óÀÄ½Õ¤Î°ì¥³¥Þ¤¬ÁÉ¤ê¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö°úÂà¤·¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤è¤¦¡×¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼êÆþ¤ì¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼ýÇ¼¤Î±ü¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Æ»È¤¦¤è¤ê¡¢¸½ºß¤Î¿·ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¿¤Ö¤ó°Â²Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀìÌç¥°¥Ã¥º¤â¡¢·Á¾õ¤äÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥¯ÉÊ¤È¤·¤ÆÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Áá¤á¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼ñÌ£¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¨ ¹â¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ä¡¢Ì¤»ÈÍÑ¤Î¹â¤½¤¦¤ÊÂ£ÅúÉÊ
ÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÌ¤Îý¤¬ÃÇ¤Á¤¬¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤À¡£½ÐÈÖ¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶â³Û¤Î¿ô»ú¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ±ä¡¹¤È¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ä¼ýÇ¼¸Ë¤Î¾ì½ê¤òÀêµò¤·Â³¤±¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¸«¤ë¤È¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ãæ¸ÅÉÊÇã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÇã¤¤¼è¤ê¶â³Û¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ÐÌ¤Îý¤â¤¹¤Ã¤¤ê¾Ã¤¨¤ë¤«¤â¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤Ï½èÊ¬¤µ¤ì¤ë±¿Ì¿¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÇãÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤¦¤Á¤Ë¼êÊü¤·¤¿Êý¤¬¤è¤Û¤É¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ï¤º¤À¡£
¢£Ì¤Íè¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¸º¤é¤»¤Ð¥à¥À½ÐÈñ¤â¾Ã¤¨¤ë
¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½èÊ¬ÈñÍÑ¤¬¿ô½½Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¡¢Â¾¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥´¥ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤ÊÉéºÄ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤À¡£¥â¥Î¤¬Áý¤¨¤ÆÁÝ½ü¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²È»öÂå¹Ô¤Ê¤É¤ÎÍÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍê¤à¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢íµ¤¤¤ÆÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤âÁý¤¨¤ë¡£
Æþ±¡¤¹¤ë¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸±¤Î¾Ú·ô¤òÃµ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÃµ¤¹¤Î¤â°ì¶ìÏ«¤À¡£¥â¥Î¤¬Â¿¤¯¤ÆÊÒÉÕ¤±¤¤ì¤Ê¤¤²È¤Ï¡¢Í¾·×¤Ê½ÐÈñ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¤â¤Î¤¬¸º¤ì¤Ð¾®¤µ¤Ê²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó½»µïÈñ¤ò¸º¤é¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤äÊÝ¸±´Ø·¸¤Î½ñÎà¤âÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀÁµá¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¥¹¥à¡¼¥º¤À¡£»ñ»º´ÉÍý¤äÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£²¿¤è¤ê¡¢¼Î¤Æ¤ëºî¶È¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡¢»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ï·¸å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÂèÆóËë¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤¬Äê¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â¥à¥À¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î12Æü¡Ë
----------
¾¾ºê ¤Î¤ê»Ò¡Ê¤Þ¤Ä¤¶¤¡¦¤Î¤ê¤³¡Ë
¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¡ØESSE¡Ù¤Ê¤ÉÀ¸³è¾ðÊó»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¡¢ÀáÌó¡¦¥Þ¥Í¡¼µ»ö¤òÃ´Åö¡£¡ÖÃù¤á¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¡ÖÃù¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î²È·×¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼èºà¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ç¹¬¤»¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÄêÇ¯¸å¤Ç¤â¤Á¤ã¤Ã¤«¤êÁý¤¨¤ë¤ª¶â½Ñ¡Ù¡Ø¡Ö3Â1000±ß¡×¤Î·¤²¼¤òÇã¤¦¿Í¤Ï°ìÀ¸¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤ ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Û¤«¡£
----------
¡Ê¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¾¾ºê ¤Î¤ê»Ò¡Ë