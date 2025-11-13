『SHOGUN 将軍』シーズン2や『ハンドメイズ・テイル』続編も！ディズニープラス今後のラインナップ発表

ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックによって11月13日（木）に香港ディズニーランド・リゾートにて開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」にて、世界的に高い評価を得た『SHOGUN 将軍』のシーズン2に復帰する真田広之をはじめとしたビッグネームが登壇。さらに、2026年に向けた注目のグローバルゼネラル・エンターテイメント作品の豪華ラインナップが発表された。

話題作・人気作の初映像や最新情報が明らかに

本イベントでは、エミー賞史上最多の18冠を達成した『SHOGUN 将軍』より主演・エグゼクティブ・プロデューサーの真田と、エグゼクティブ・プロデューサーのジャスティン・マークスとレイチェル・コンドウが登場し、シーズン1で描かれた壮大な物語を振り返るとともに、シーズン2に向けて進めている準備について語られた。

さらに、今後Disney+（ディズニープラス）で配信されるゼネラル・エンターテイメントの最新情報も多数公開。『パラダイス』シーズン2、FXの『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン5、『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン2といった注目作の新シーズンが紹介された。さらに、『クリス・ヘムズワース：父と絆のこころ旅』、ホリデーシーズンを彩る特別番組『ベリー・ジョナス・クリスマス・ムービー』、ウィル・スミスが100日間で七大陸を旅する新シリーズ『ポウル・トゥ・ポウル・ウィズ・ウィル・スミス（原題）』のような新作のオリジナルシリーズやドキュメンタリーの最新映像もお披露目に。また、『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』の数年後を舞台にしたスピンオフ『ザ・テスタメンツ（原題）』の初公開映像、ライアン・マーフィーが手掛けるグローバルドラマ『ザ・ビューティー（原題）』のAPACでのプレビューなども解禁された。

「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」で発表された新作ラインナップ

『ベリー・ジョナス・クリスマス・ムービー』（2025年11月14日配信スタート）

ロンドン公演の幕を閉じたジョナス・ブラザーズの三兄弟、ケビン、ジョー、ニック。 彼らの切なる願いは、家族とともにクリスマスを祝うことだ。三人はそれぞれ、バンド内での自身の立ち位置に葛藤を抱えていた。故郷への帰路は一筋縄ではいかず、次々と起こる予想外のトラブルに巻き込まれながら、彼らは兄弟の絆を再確認していく。 オリジナル新曲と豪華セレブゲストが彩る、心温まるファミリー・ホリデー・ムービー。

『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン2（2025年12月10日配信スタート）

ハーフ訓練所の境界線が攻撃された後、パーシー・ジャクソンは親友グローバーと訓練所を救う唯一のもの、ゴールデン・フリースを探しに、魔の海への壮大な旅に出る。アナベス、クラリス、サイクロプスのタイソンの助けを借りながら、パーシーが生き延びることが、ルークとその主クロノス、そして彼らのオリンポスを崩壊させる計画を阻止する鍵となる。

『ディセンダント：ウィキッド・ワンダーランド』（2026年配信）

ディズニーでおなじみのヴィランたちの子どもを主人公にした『ディセンダント』シリーズ最新作。2024年のヒット作『ディセンダント4：ライズ・オブ・レッド』でのタイムトラベルの冒険の後、レッド（キャントラル）とクロエ（ベイカー）にとって、おとぎ話で言う「末永く幸せに暮らしましたとさ」の本当の意味を探しに再び旅に出る。主に現代のワンダーランドを舞台としながら、新旧の様々なキャラクターたちが登場。前作のラストで警告されていた「時間の流れを変えた場合の代償は大きい」とは何を意味しているのかが本作で描かれる。

『クリス・ヘムズワース：父と絆のこころ旅』（2025年11月24日配信スタート）

『マイティ・ソー』シリーズで知られるクリス・ヘムズワースが手掛ける、これまでで最もパーソナルなドキュメンタリー。父が最近アルツハイマー病と診断されたことをきっかけに、クリスは自身の家族にカメラを向ける。一家は過去を辿るロードトリップへと出発し、人との繋がりが持つ科学的な意味と、それが記憶機能の維持にどう役立つのかを探求していく。思い出の場所や人々を再訪し、そのすべてをホームムービーとして記録する中で、かけがえのない記憶が呼び覚まされていく。

『ポウル・トゥ・ポウル・ウィズ・ウィル・スミス（原題）』（2026年配信）

ナショナル ジオグラフィックによるこの新シリーズでは、これまで見たことのないウィル・スミスの姿が描かれる。彼は極限の探検の旅に出発し、100日間で七大陸すべてを横断する。この旅で、ウィルは過酷な自然環境の中で暮らすとはどういうことかを、身をもって体験する。

『パラダイス』シーズン2（2026年配信）

『THIS IS US／ディス・イズ・アス』のクリエイター、ダン・フォーゲルマンとランダル役でおなじみのスターリング・K・ブラウンが再タッグを組んだ話題のクライムサスペンス『パラダイス』が新シーズンを迎える。世界でも最も著名な人物たちが暮らす穏やかなコミュニティで発生した衝撃的な殺人事件、大統領暗殺。国家最高機密情報を扱う捜査官ザヴィエルは、事件の第一発見者として容疑者にされ、次第に国家を揺るがす陰謀に巻き込まれていく。2026年に放送されるシーズン2では、さらなる謎と疑惑が息をもつかぬ展開で進んでいく。

『ザ・テスタメンツ（原題）』（2026年配信）

『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』の事件から数年後を描く『ザ・テスタメンツ（原題）』は、マーガレット・アトウッドの小説「誓願」を原作とし、舞台は引き続きディストピア的な神権政治国家ギレアド。ギレアドで新たな世代の若い女性たちを待ち受ける暗い未来を描く成長物語だ。彼女たちにとって、ギレアドでの成長こそが唯一の現実であり、この生活に洗脳される前の外界の記憶はほとんどない。結婚させられ隷属的な人生を送る可能性に直面し、自由と平穏な生活を求める戦いのために、新旧の同盟者を探し求めることを余儀なくされる。

『アートフル・ドジャー』シーズン2（2026年配信）

チャールズ・ディケンズの「オリバー・ツイスト」を大胆に発展させ、オーストラリアの辺境の流刑植民地を舞台に、大人になった二つの顔を持つドジャーを描く大人気シリーズ『アートフル・ドジャー』が帰ってくる！ ドジャーとベルの禁断の関係に危機が迫り、さらにポート・ビクトリーには殺人犯の影が忍び寄る。

『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン6（2026年配信）

スティーブ・マーティン、ダン・フォーゲルマン、ジョン・ホフマンの3人が作り上げた、コメディタッチの殺人ミステリーシリーズ『マーダーズ・イン・ビルディング』がついにシーズン6に突入。今回も、実在の犯罪に執着する3人の見知らぬ者たち（スティーブ・マーティン、マーティン・ショート、セレーナ・ゴメス）が、ある実際の事件に巻き込まれるところから物語が進んでいく。アッパー・ウエストサイドの高級マンションで凄惨な死体が発見されると、主人公の3人は殺人を疑い、実在の犯罪に関する正確な知識を駆使しながら真相を暴こうとする。事件を記録するために自分たちでポッドキャストを録音するうちに、3人はこの建物に長年隠されていた気妙な秘密に気づいてしまう。

物語をさらに面白くしていくのは、3人が繰り返しついてしまう嘘。すぐに、3人は危険に晒され、手遅れになる前に増え続ける手掛かりを解読しようと躍起になっていくが、その間に彼らのビルに潜む殺人者から狙われているかもしれないことに気がつく。

『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン5（2026年配信）

人気コメディドラマシリーズ『一流シェフのファミリーレストラン』は、ついにシーズン5に突入。世界的に有名なレストランで働いていた若きシェフ、カーミーは兄の自殺をきっかけに、亡き兄が経営していた小さなサンドイッチ店を継ぐために故郷シカゴに戻ってくる。慣れ親しんだ世界とはかけ離れた環境で、カーミーは小規模事業経営の過酷な現実に翻弄されながらも、わがままで反抗的な厨房スタッフや複雑な家族との関係のバランスを取りながら、なんとか窮地を乗り越えていこうとする。その一方で、兄の自殺がもたらした人生への陰にも向き合い、店も自分自身も変えていこうと奮闘する。気性の荒い厨房スタッフと働くうちに、彼らはやがてカーミーの選ばれた家族として

心の支えとなっていく。

『SHOGUN 将軍』シーズン2

戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説が、『トップガン マーヴェリック』の原案を手掛けたジャスティン・マークスや、名優・真田広之らハリウッドの製作陣によりドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』として誕生。徳川家康をはじめとした歴史上の人物にインスパイアされ、「関ヶ原の戦い」前夜、窮地に立たされた戦国一の武将＜虎永＞と、その家臣となった英国人航海士＜按針＞、二人の運命の鍵を握る謎多きキリシタン＜鞠子＞。彼らが繰り広げる歴史の裏側の壮大な謀り事。そして、待ち受ける大どんでん返し。ディズニー傘下のFX製作による壮大で圧倒的な映像で贈る、陰謀と策略が渦巻くSHOGUNの座を懸けた戦国スペクタクル・ドラマシリーズ。

本作のシーズン2の撮影がいよいよ開始となることが明らかに！ 吉井虎永役の真田が続投し、再びエグゼクティブ・プロデューサーも務めることが決定した。シーズン2では、シーズン1の10年後が描かれる。

