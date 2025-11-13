Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月13日は、屋内外を問わず暗がりを自動で照らす、ELPA（エルパ）の「LEDセンサー付ライト PM-L751W」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

エルパ (ELPA) LEDセンサー付ライト (白色/電池式/防雨) 人感センサー/マグネット/ネジ止め可能/モード切替 (PM-L751W) 1,582円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

コンセント不要で設置ラクラク。屋内外で活躍するELPAの人感センサー付きライトが20％オフ！

配線工事もコンセントも不要。ELPA（エルパ）の「LEDセンサー付ライト PM-L751W」は、乾電池式で防雨仕様のセンサーライト。

屋内外を問わず、暗がりを自動で明るく照らしてくれる頼もしい1,000円台の高コスパアイテムが、さらに20％オフと大変お買い得です。

本商品は、単三形アルカリ乾電池3本で動作するコンセント不要の人感・明暗センサーライト。配線工事の必要がないため、玄関、ベランダ、ガレージ、屋外通路など、電源の取りにくい場所にも簡単に設置できます。

さらに、IPX4相当の防雨構造を採用しており、屋外での使用も安心。雨風にさらされる場所でも問題なく使えるため、防犯対策や足元照明、倉庫・物置の補助灯など、多様なシーンで活躍します。

明暗や人感センサーを搭載し、暗がりのなかで人が近づくと自動的に発光し、約12秒後に自動に消灯。無駄な電力消費を防ぎつつ、必要なときにだけ照らす省エネ設計なのも◎です。

取り付け自由＆2つの照明色で使い分けできる

取り付けは、マグネット・固定具の2通りに対応しており、壁面やスチール棚、玄関扉など設置場所を選びません。ライト本体は角度調整もできるため、照射方向を自由に設定できます。

照明色はクール（昼白色）とウォーム（電球色）の2色で切り替えが可能。防犯用にはクール、ディスプレイ用にはウォームにするなど、用途別で使い分けられます。

コンセント不要・防雨仕様・多彩な取り付け方法を備えた、ELPAの「LEDセンサー付ライト PM-L751W」は、屋内外問わず活躍する万能センサーライト。省エネで使いやすく、暮らしの安心と快適さをスマートに支えてくれます。

エルパ (ELPA) LEDセンサー付ライト (白色/電池式/防雨) 人感センサー/マグネット/ネジ止め可能/モード切替 (PM-L751W) 1,582円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞ELPAのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年11月13日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp