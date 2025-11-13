大リーグのＧＭ会議は１２日（日本時間１３日）、２日目が行われ、ア・リーグ球団のＧＭがメディア対応した。ワールドシリーズでドジャースと第７戦まで死闘を繰り広げたア・リーグ王者ブルージェイズのロス・アトキンスＧＭが、１９日（同２０日）にポスティング申請が決まった今井達也投手（２７）の争奪戦参戦を宣言した。

先発のバジットとシャーザーがＦＡとなり、先発ローテの補強が急務のブ軍。アトキンスＧＭは、ポスティング申請が来週に設定された今井について、「非常に興味深い球種を備えており、今年は信じられないシーズンを送った。我々の宿題（調査）はほぼ終わっており、更に深く吟味する段階にある。彼が、メジャーの選択肢になることは、素晴らしいことだ」と語った。

先発陣は、ガウスマンとビーバーが来年オフＦＡとなり、ベリオスもオプトアウト権を持つ。若きイエサベージがプレーオフの話題を呼んだが、核となる投手を獲得は最大懸案事項だ。

同日、今井のエージェントであるボラス代理人は、「ビッグマーケット＆勝てるチーム」を今井の希望球団の条件に挙げた。今季、ワールドシリーズに出場したブ軍は、遊撃手のビシェット、先発のバジットら中軸がＦＡとなるが、「再び世界一を目指すチームをつくること、それが我々のゴールだ」と同ＧＭ。「もし、長期契約の価格が適正であれば、我々は、それに対してオープンだ」と、予算的にも柔軟な姿勢をみせた。

スプリットを操るガウスマンに加え、チェンジアップを持つ今井は理想の布陣。「ローテーションの多様性は助けになる。違ったタイプを揃えることで、よりダイナミックな先発陣を作り上げることができる」と、タイプ的にも今井のフィット感を重視している。

３度目の正直となる。２年前は、大谷翔平、昨年は佐々木朗希のドジャースとの争奪戦に敗退。あと一歩で、大物日本人を逃し、”シルバーメダル”と揶揄された。だが、アトキンスＧＭはきっぱりと言った。「この業界に足を踏み入れたら、交渉で競り負けることもあることを知らなければいけないし、また立ち上がって、戦いの中に入っていかないといけないことも理解しないといけない。だから、我々はただ再び、戦う。それだけだ」。

今オフは、ゴールドメダルを目指して、今井争奪戦をリードする。