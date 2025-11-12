12ºÐ¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¤Î¿Í¿È¼è°ú¡ÖµÒ¤âÂáÊá¤·¤Æ¡× SNS¤ÇÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¡¢ÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¼õ¤±¤¿Â¦¤Îºá¤Ï¡©
ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¡¢¥¿¥¤¿Í¤Î¾¯½÷¡ÊÅö»þ12ºÐ¡Ë¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬Ï«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¾¯½÷¤Ï¡ÖÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿µÒ¤âÂáÊá¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡ÖÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¾¯½÷
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ïº£Ç¯6·î28Æü¤³¤í¤«¤é7·î29Æü¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢Ê¸µþ¶èÅòÅç¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¾¯½÷¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÀÜµÒ¤Ë½¾»ö¤µ¤»¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯½÷¤Ï¡ÖÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤â¶¯Í×¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤³¤Î´Ö¤ËÌó60¿Í¤â¤ÎÃËÀµÒ¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾¯½÷¤Ï¥¿¥¤¿Í¤ÎÊì¿Æ¤«¤éÆüËÜ¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£NHK¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ËÂáÊá¾õ¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¾¯½÷¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿Í¿È¼è°ú¡×¡ÊÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÏ«Æ¯¤Î¶¯Í×¡Ë¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¤â¡¢Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤äÊì¿Æ¤¬¡Ö¿Í¿È¼è°ú¡×¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤¬12ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µÒ¤Ïºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»û²¬¿µÂÀÏºÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ü¡Ö¿Í¿ÈÇäÇãºá¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¨¡¨¡·Ð±Ä¼Ô¤ÏÏ«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¿Í¿È¼è°ú¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ÊÌ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¿Í¿ÈÇäÇãºá¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ºË¡¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ºË¡226¾ò¤Î2¡¡¿Í¤òÇã¤¤¼õ¤±¤¿¼Ô¤Ï¡¢3·î°Ê¾å5Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Ë½è¤¹¤ë¡£
2¡¡Ì¤À®Ç¯¼Ô¤òÇã¤¤¼õ¤±¤¿¼Ô¤Ï¡¢3·î°Ê¾å7Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Ë½è¤¹¤ë¡£
3¡¡±ÄÍø¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¡¢·ëº§Ëô¤ÏÀ¸Ì¿¼ã¤·¤¯¤Ï¿ÈÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë²Ã³²¤ÎÌÜÅª¤Ç¡¢¿Í¤òÇã¤¤¼õ¤±¤¿¼Ô¤Ï¡¢1Ç¯°Ê¾å10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Ë½è¤¹¤ë¡£
4¡¡¿Í¤òÇä¤êÅÏ¤·¤¿¼Ô¤â¡¢Á°¹à¤ÈÆ±ÍÍ¤È¤¹¤ë¡£
5¡¡½êºß¹ñ³°¤Ë°ÜÁ÷¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¿Í¤òÇäÇã¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢2Ç¯°Ê¾å¤ÎÍ´ü¹´¶Ø·º¤Ë½è¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÈÈºá¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¿Í¿ÈÇäÇã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿µ¬Äê¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤«¤é¾¯½÷¤ò¡ÖÇã¤¤¼õ¤±¡×¡¢¼«¸Ê¤Î»ö¼ÂÅª»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö2¹à¡×¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤¬¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡ÖÇä¤êÅÏ¤·¡×¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö4¹à¡×¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡Ö»ùÆ¸Çã½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¡×¡Ê»ùÆ¸Çã½Õ¤¢¤Ã¤»¤óºá¡Ë¤ä¡Ö»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¡×¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÊì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤ò¤È¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡ü¡Ö16ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡×¤Ïºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À
¨¡¨¡¾¯½÷¤ÏÅö»þ12ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£ÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖµÒ¡×¤Ïºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
16ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÀ¸ò¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨¹ç°Õ¤Î²¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê·ºË¡177¾ò3¹à¡Ë¡£
ÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ºË¡177¾ò1¹à¤ÎÄê¤á¤ëÀ¸ò¤Ê¤É¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÈÈºá¤ÎÀ®Î©¤Ë¤Ï¡Ö¸Î°Õ¡×¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÈÈºá»ö¼Â¤ÎÇ§¼±¡¦Ç§ÍÆ¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿µÒ¤¬¡¢¾¯½÷¤ÎÇ¯Îð¤¬16ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¡¦Ç§ÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸Î°Õ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Îºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üµÒ¤¬¡Ö»ùÆ¸Çã½Õºá¡×¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¾ò·ï
¨¡¨¡µÒ¤Ï»ùÆ¸Çã½Õ¤Îºá¤Ë¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ùÆ¸Çã½Õ¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡Ê»ùÆ¸Çã½Õºá¡Ë¤âÀ®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸Çã½Õ¶Ø»ßË¡¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¤ò¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢5Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï300Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤¹¤ë¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆ±Ë¡4¾ò¡Ë¡£
»ùÆ¸Çã½Õ¤È¤Ï¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ËÂÐ½þ¤ò¶¡Í¿¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¶¡Í¿¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¡¢À¸òÅù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸òÅù¤È¤Ï¡¢À¸ò¤äÀ¸òÎà»÷¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼«¸Ê¤ÎÀÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹ÌÜÅª¤Ç»ùÆ¸¤ÎÀ´ï¤ò¿¨¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï»ùÆ¸¤Ë¼«¸Ê¤ÎÀ´ï¤ò¿¨¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢µÒ¤ÏÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¾¯½÷¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö»ùÆ¸Çã½Õºá¡×¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸Çã½Õºá¤Ï¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤¬18ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀ®Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ²Á¤Î¼ø¼õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤è¤ê¤âÎ©¾Ú¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
