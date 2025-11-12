マクドナルドが展開する“寄り道マック♡”キャンペーンの第4弾として、「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」が登場！

濃厚なめらかなソフトクリームに、ザクザク食感のオレオ クッキーと果肉感たっぷりのストロベリーソースを混ぜ込んだ、華やかで見た目も楽しいひんやりスイーツです。

さらに「マックフルーリー 超オレオ クッキー」も、この季節だけ楽しめるデザインの数量限定パッケージでラインナップ☆

マクドナルド “寄り道マック♡”「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー／マックフルーリー 超 オレオ クッキー」

価格：各340円(税込)〜

販売期間：2025年11月19日（水）〜12月下旬

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前1時00分まで）

販売店舗：全国のマクドナルド店舗

2025年4月よりスタートした、マクドナルドのキャンペーン“寄り道マック♡”。

第4弾では、見た目も華やかな”ホリデーマックフルーリー“が期間限定で登場します。

濃厚なめらかなソフトクリームに、ザクザク食感のオレオ クッキーと果肉感たっぷりのストロベリーソースを混ぜ込んだ「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」が登場します。

さらに「マックフルーリー 超オレオ クッキー」も、この季節だけ楽しめるデザインの数量限定パッケージでラインナップ。

寒い冬のホリデーシーズンだからこそ、あたたかい店内やお家の中で味わいたい2つの“ホリデーマックフルーリー”をマクドナルドに“寄り道”して楽しむことができます☆

マックフルーリー 苺 オレオ クッキー

2022年11月に期間限定で“ホリデーマックフルーリー”として登場し、人気を博した「マックフルーリーストロベリーココアクッキー」を復活し、名称を新たに登場する「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」

濃厚なめらかなソフトクリームに、ザクザク食感のオレオ クッキーと果肉感たっぷりのストロベリーソースが混ぜ込まれています。

ほろ苦いオレオ クッキーとフルーティーで甘酸っぱいストロベリーソースの絶妙なハーモニーが楽しめる、クリスマスシーズンにピッタリな華やかスイーツです☆

マックフルーリー 超 オレオ クッキー

「マックフルーリー 超オレオ クッキー」も、この季節だけ楽しめるデザインの数量限定パッケージでラインナップ。

「マックフルーリー 超オレオ クッキー」はレギュラーメニューとして大人気で、「マックフルーリー オレオ クッキー」のオレオ クッキーを増量した、口いっぱいに広がるザクザクの食感と濃厚な味わいが楽しめる、食べ応えのあるメニューです。

新TVCM： マックフルーリー「寄り道マック ホリデーの寄り道」篇

放映開始日：2025年11月18日（火）

放送地域：全国（一部地域を除く）

11月18日から放映予定の新TVCMでは、広瀬すずさんと宮粼あおいさんが姉妹役としてこの冬も再登場。

今作でもPUFFYの名曲「これが私の生きる道」の本人歌唱の替え歌に乗せ、クリスマスシーズンの買い物帰りに期間限定のホリデーマックフルーリーをマクドナルド店舗に“寄り道マック♡”して楽しむ2人の仲睦まじい様子が描かれています。

2人が演じている姉妹の子供時代を想起させるやりとりにも注目です。

また、同日から広瀬すずさん、宮粼あおいさんが登場する新TVCM、寄り道マック「いい日で終わるぞ」篇も放映開始。

今までの“寄り道マック♡”のポップな雰囲気とは異なり、広瀬さんと宮粼さんの演技力が堪能できるワンカット映像を用いた新TVCMとなっています。

クリスマスシーズンらしさ満点な、華やかで見た目も楽しいひんやりスイーツ。

マクドナルドにて2025年11月19日より販売される “寄り道マック♡”「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」と「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」の紹介でした☆

