「あまりにも強すぎた」中米の雄がドイツに悪夢の０−７惨敗！母国メディアは茫然「容赦ないプレスに圧倒された」【U-17W杯】
悪夢のような終戦となった。
現地11月10日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第３節で、グループGのエルサルバドルはドイツと対戦。０−７で惨敗を喫し、敗退が決定した。
第２節のコロンビア戦はスコアドローに持ち込み、勝点１を得たエルサルバドルは、欧州の強豪とのこの一戦でも、序盤は奮闘を見せる。だが、32分に先制を許すと、41分と45分にも被弾。後半にも４ゴールを叩き込まれ、なす術なく敗れた。
エルサルバドルのメディア『el Grafico』は、ドイツの強さに脱帽。次のように報じている。
「ドーハで行なわれたドイツとの試合で０−７の大敗を喫した。ドイツの攻撃力は、エルサルバドルの若き代表にとってあまりにも強すぎた。ファン・カルロス・セラーノ監督率いるチームは時折、組織力を見せたものの、最終的にはヨーロッパのチームのスピード、正確性、そして容赦ないプレスに圧倒された」
中米の雄は勝点１の最下位で、大会を去った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
