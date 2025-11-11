ドイツに圧倒されたエルサルバドル（青）。(C)Getty Images

　悪夢のような終戦となった。

　現地11月10日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第３節で、グループGのエルサルバドルドイツと対戦。０−７で惨敗を喫し、敗退が決定した。

　第２節のコロンビア戦はスコアドローに持ち込み、勝点１を得たエルサルバドルは、欧州の強豪とのこの一戦でも、序盤は奮闘を見せる。だが、32分に先制を許すと、41分と45分にも被弾。後半にも４ゴールを叩き込まれ、なす術なく敗れた。

　エルサルバドルメディア『el Grafico』は、ドイツの強さに脱帽。次のように報じている。
 
「ドーハで行なわれたドイツとの試合で０−７の大敗を喫した。ドイツの攻撃力は、エルサルバドルの若き代表にとってあまりにも強すぎた。ファン・カルロス・セラーノ監督率いるチームは時折、組織力を見せたものの、最終的にはヨーロッパのチームのスピード、正確性、そして容赦ないプレスに圧倒された」

　中米の雄は勝点１の最下位で、大会を去った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

