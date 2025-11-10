オズワルド伊藤、“交際4年”蛙亭イワクラとの破局理由を告白「一言で簡潔にお伝えするのであれば」
【モデルプレス＝2025/11/10】お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が9日、コンビでパーソナリティを務める「レバレジーズ presents MUSIC COUNTDOWN 10＆10」（Lucky FM／毎週日曜15時〜）に出演。4年間交際していたお笑いコンビ・蛙亭のイワクラと破局した理由を明かした。
【写真】蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤とのラブラブ2ショット
2日放送のバラエティ番組「チャンスの時間」＃335（ABEMA SPECIALチャンネル／よる11時〜）にて破局を報告していた伊藤。相方の畠中悠から「別れたらしいじゃん。このラジオでもやっぱり触れとかないと」と話を振り、2ヶ月前には破局していたという話題に触れた。「2ヶ月間は顔とか言葉には出さなかったけどずっと辛かったってこと？」と聞かれた伊藤は「なんで人間じゃないみたいな質問するんだよ！」とツッコみつつ「そりゃね、4年も付き合ってましたからね…」と否定はせず。「時間が解決してくれますから。また春は来ますから」などと励ます畠中に「2ヶ月前に別れましたね。これ以上でも以下でもないんですよ」「男女が別れたということだけですからね。98％俺が悪かったね」と打ち明けた。
破局に至った理由については「なんで振られたのか別れたのか、一言で簡潔にお伝えするのであれば、ストレスを与えすぎましたね。花なら枯れ、うさぎなら死んでしまうようなありとあらゆるストレスを四方八方からもしかしたら与えていることに気づかず」と説明。「こんな男とよく4年も付き合ってくれましたよ。逆に」と振り返り「結婚を考えているみたいな相手がいる人、これはないです。タイミングなんてもんは。このラジオ聴いた段階で、このラジオ聴き終わったら今日行け！今日行くんだ！いなくなるぞ！」と真剣に交際している相手のいるリスナーに対してアドバイスを送っていた。（modelpress編集部）
◆伊藤俊介、イワクラと破局した理由
