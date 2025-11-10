元教師すぎやま氏「オカマ＝バレたら終わりだと思っていた」ゲイを隠し続けた壮絶な過去と教育現場の現実
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元教師のすぎやま氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【カミングアウト】ゲイ教師の私がゲイを隠して教員をやっていた理由」と題した動画を公開。学生時代から教員時代に至るまで、自身がゲイであることをひた隠しにしてきた理由とその苦悩について、赤裸々に語った。
動画の冒頭で、すぎやま氏は「先生彼女いないの？」「まだ結婚しないの？」といった周囲からの無邪気な質問に、いつも心がチクリと痛んでいたと告白。「私はゲイで、今はカミングアウトしている」と前置きした上で、かつて自身のセクシュアリティを誰にも話せなかった過去を振り返った。
すぎやま氏が自身をゲイだと明確に自覚したのは20歳頃だったが、幼少期から同性に惹かれていたという。しかし、成長するにつれて「女の子っぽいとバカにされる」「オカマは笑いのネタにされる」という社会の風潮を肌で感じ、「ゲイ＝笑われる存在」「オカマ＝バレたら終わり」といった考えが刷り込まれていったと語る。この経験が、自身のアイデンティティを隠す大きな要因になったと分析した。
さらに、教員時代にゲイであることを隠していた理由として、すぎやま氏は3つの点を挙げる。第一に「教師としての仕事に支障が出そう」だと感じていたこと。生徒や保護者、同僚からの偏見を恐れ、学級崩壊やクレームにつながる可能性を危惧していたという。第二に「親に申し訳ない」という思い。結婚して孫の顔を見せるという、親が思い描くであろう「幸せな未来」を壊してしまうことへの罪悪感があったと明かした。そして最後に「友人関係への影響が怖かった」こと。カミングアウトによって友人を失うことや、友人が「ゲイの友達」として周囲から奇異の目で見られる可能性を恐れていたと打ち明けた。
現在はカミングアウトを経て「とにかく気がラク」「自分のままでいられる」と精神的な解放を実感しているというすぎやま氏。「誰もが自分らしく生きられる社会をつくる」ことを自身のミッションとして掲げ、発信を続ける意義を語って動画を締めくくった。
動画の冒頭で、すぎやま氏は「先生彼女いないの？」「まだ結婚しないの？」といった周囲からの無邪気な質問に、いつも心がチクリと痛んでいたと告白。「私はゲイで、今はカミングアウトしている」と前置きした上で、かつて自身のセクシュアリティを誰にも話せなかった過去を振り返った。
すぎやま氏が自身をゲイだと明確に自覚したのは20歳頃だったが、幼少期から同性に惹かれていたという。しかし、成長するにつれて「女の子っぽいとバカにされる」「オカマは笑いのネタにされる」という社会の風潮を肌で感じ、「ゲイ＝笑われる存在」「オカマ＝バレたら終わり」といった考えが刷り込まれていったと語る。この経験が、自身のアイデンティティを隠す大きな要因になったと分析した。
さらに、教員時代にゲイであることを隠していた理由として、すぎやま氏は3つの点を挙げる。第一に「教師としての仕事に支障が出そう」だと感じていたこと。生徒や保護者、同僚からの偏見を恐れ、学級崩壊やクレームにつながる可能性を危惧していたという。第二に「親に申し訳ない」という思い。結婚して孫の顔を見せるという、親が思い描くであろう「幸せな未来」を壊してしまうことへの罪悪感があったと明かした。そして最後に「友人関係への影響が怖かった」こと。カミングアウトによって友人を失うことや、友人が「ゲイの友達」として周囲から奇異の目で見られる可能性を恐れていたと打ち明けた。
現在はカミングアウトを経て「とにかく気がラク」「自分のままでいられる」と精神的な解放を実感しているというすぎやま氏。「誰もが自分らしく生きられる社会をつくる」ことを自身のミッションとして掲げ、発信を続ける意義を語って動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「勉強しなさい」は逆効果？元教師が明かす、勉強ができる子の親が実践する5つの習慣
発達障害の子を「特別支援学級」に入れるべきか？判断の3つのポイント
「死ねクソジジイ」元教師が明かす赴任初日の衝撃的な一言
チャンネル情報
教育系YouTuber ｜ 教育評論家（松竹芸能 所属） ｜ LGBT ゲイ 新刊 弱いままのキミでバズる ベストセラー1位） 日本一バズってる元教師（2023年TTCA教育部門1位） TikTok41万/YouTube23万 公立中学校教員として10年以上勤務したのちに独立。 コロナで自己破産寸前のドン底におちいるがそこからバズって起死回生。 現在は教育系インフルエンサー、SNSコンサルタント、教育評論家として活動している。 応援メッセージ、ご質問 仕事のご連絡はsinnsyakai@gmail.comからどうぞ。
youtube.com/@sugitchannel YouTube