¡Ö¥«¥¨¥ë¼Ì¿¿¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼è¾Ã¤·¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤¬¡Ö¼«ºî¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¿½¹ð¡ÄSNS¤Ç¡ÖAI²èÁü¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤â
Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÈÁ´ÆüËÜ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁºë¶Ì¸©ËÜÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè42²óºë¶Ì¸©¼Ì¿¿¥µ¥í¥ó¡×¤Ç¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¼ø¾Þ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥¨¥ë¤ÎÆ¬¤Ë¥È¥ó¥Ü¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿ºîÉÊ¡Ö²¶¤ÎÆ¬¤À¤¾¡ª¡×¡£³¤³°¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¹ó»÷¤·¤¿AIÀ¸À®ºîÉÊ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬SNS¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡ÖÅðºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿Ç°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Á´ÆüËÜ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁºë¶Ì¸©ËÜÉô¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤«¤é¡Ö¼«¿È¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤ò±þÊç¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ø¾Þ¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡üºë¶Ì¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤Ç¤âÅ¸¼¨
¡Ö²¶¤ÎÆ¬¤À¤¾¡ª¡×¤Ï¡¢±þÊçÁí¿ô743ÅÀ¤ÎÃæ¤«¤éºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
Á´ÆüËÜ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁºë¶Ì¸©ËÜÉô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¨¥ë¤ÎÆ¬¤Ë¥È¥ó¥Ü¤¬¤Ò¤ç¤¤¤Ã¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡×¡Ö³Î¤«¤Ê»£±Æµ»½Ñ¤È¹½À®¤Î¹ª¤ß¤µ¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¿Æ¤·¤ß¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ïº£Ç¯9·î¡¢ºë¶Ì¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Îºë¶ÌÈÇÄ«´©¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ü¡ÖAI¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¡ÖÃøºî¸¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀ¸À®AI²èÁü¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ï¡¢³¤³°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖAI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÆüËÜ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁºë¶Ì¸©ËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ø¾Þ¼è¤ê¾Ã¤·¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¼«¿È¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤ò±þÊç¤·¤¿¡×¤È¤Î¿½¹ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢AI¤Î»ÈÍÑ¼«ÂÎ¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Áª¹Í²áÄø¤Ç²èÁü¸¡º÷¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖAI¤Ë¤è¤ëÀ¸À®¤ä²Ã¹©¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄê¤á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼è¾Ã¤·¤Ï¡¢11·î8ÆüÉÕ¡£
Æ±ËÜÉô¤Ï¡Öº£¸å¡¢AIÀ¸À®²èÁü¤Ê¤É¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£