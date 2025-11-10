運航情報サイト「フライトアウェア」によると、9日には国内線を含む米国発着便数千便が欠航となった/Annabelle Gordon/Reuters

（CNN）複数の大手航空会社は9日、米国発着便の運航数を削減する。

運航情報サイト「フライトアウェア」によると、9日には国内線を含む米国発着便数千便が欠航となった。欠航は、連邦航空局（FAA）の指示による4%の減便に加え、航空管制官の人員不足も重なったことが一因となっている。

9日の最新情報によると、サウスウエスト航空の減便は11日まで実施され、同社が就航する117の空港のうち34の空港に影響が生じる。サウスウエスト航空は10日に約140便、11日には約115便を欠航とする。

デルタ航空は、9日に450便以上の欠航を報告しており、さらなる欠便を予定している。

ユナイテッド航空の声明によると、同社の運航計画の変更は11日まで続く。同社広報は9日にCNNに対し、9日は150便超、10日は約200便を減便すると述べた。さらに11日には250便以上が欠航する見通しだという。

一方、アメリカン航空は減便すると発表したが、減便の予定数は明らかにしなかった。同社は8日の発表で「我々は改めて、ワシントンの指導者に対し、政府閉鎖措置の終結に向け、ただちに解決策の合意にいたるよう強く求める」と述べた。

ダフィー運輸長官は9日、FAAの指示による減便が続く中、感謝祭を前に航空旅行は「わずかになる」との見通しを示した。