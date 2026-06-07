「桃太郎像」復活へ募金活動する中高生岡山市 岡山市が姉妹都市のアメリカ・サンノゼ市に寄贈した「桃太郎像」が2025年に盗まれたことを受け、岡山市の中高生が街頭で募金活動を行いました。 募金を呼び掛けたのは、岡山市の中高生5人です。このうち3人は市の事業で2025年度にサンノゼ市を訪問しています。 岡山市がサンノゼ市に贈った「桃太郎像」は、2025年に盗難に遭いました。それを知った生徒からの提案を受