アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が停滞している中、仲介国・パキスタンの内相が、7日、イランのアラグチ外相と会談し、最高指導者モジタバ・ハメネイ師宛ての書簡を手渡しました。戦闘の終結に向けた協議の仲介国、パキスタンのナクビ内相がイランを訪れ、7日、アラグチ外相と会談しました。会談でナクビ内相は、パキスタンのムニール陸軍参謀長とシャリフ首相が、イランの最高指導者モジタバ師に宛てた書簡をアラグチ外相