早稲田・高田馬場の老舗酒場3選　学生街で50年以上愛される納得の理由

早稲の水田が広がる地に、大隈重信が東京専門学校を創立したのは1882年。その後、早稲田大学と呼ばれるようになり、多くの学生、教授たちの集う地として発展し、今も多くの老舗が残る。今回は、学生はもちろん近隣のビジネスマンも通う居酒屋、喫茶店、さらに今話題の店などを集めてみました。

学生街に佇む宿木で味わう絶品おでんと粋な風情『志乃ぶ』＠早稲田

都電の停留所からすぐの細い路地を入った先に、赤提灯が並んでいる。ここは昭和29年に初代の女将が始めた居酒屋で、今から30年ほど前に縁あって近田さんが引き継いだ。

白木のカウンターの隅で静かに出番を待っているのがおでん。“味を変えないでね”という初代の言いつけを守り、カツオや昆布、煮干しから丁寧にダシをひき、塩で味を調える。茶色く見えるが実は醤油は一滴も使っていない。

おでん3品600円〜

『志乃ぶ』おでん3品 600円〜 日本酒やみりんを効かせたほんのりとした甘みが酒を進ませる。写真は大根、玉子、ロールキャベツ。他に練り物など種類豊富に用意

営業を終えると半分だけ残し、翌日新たなダシを足すのも昔から変わらぬスタイルで、積み重なった具材のエキスとたっぷりの酒と味醂がまろやかなコクを生んでいる。味の染みた大根や厚揚げをつつきながら、かたわらに置くのは灘の酒、白鶴。杉の四斗樽から片口を介しヒノキの枡へと注がれたそれを含めば清らかな香りが口内をそよいだ。

そんな味と風情を求めてやってくる客の中には、早大職員や卒業生も大勢いて、歴代のアルバイトもみな早稲田の学生さん。祖父と孫ほど年の離れた常連OBとのやりとりを眺めているだけでもほっこりするし、昭和から令和と世代を経ても変わらぬ風通しの良い校風に憧れる。帰って来る人、飛び立っていく人。

近田さんは日々、淡々と仕事をこなしながらこの学生街に佇む宿木を守っていた。

『志乃ぶ』店主 近田千秋さん

店主：近田千秋さん「お酒とおでん＆おつまみで、ゆったり過ごして！」

『志乃ぶ』肌触りの良い白木のカウンターや店の風情も創業当時のままの姿を残す

［店名］『志乃ぶ』

［住所］東京都新宿区西早稲田1-19-17

［電話］03-3203-1648

［営業時間］17時〜22時（21時半LO）

［休日］水、日・祝

［交通］東京さくらトラム（都電荒川線）早稲田駅から徒歩1分

肴にストーリーあり、風情あふれる百年酒場『源兵衛』＠早稲田

涼やかな縄暖簾をくぐれば広がる粋な酒場の風情。一見、そうとは分からぬけれど昭和元年に創業した街を代表する老舗だ。品書きはそんな歴史の集大成。

まず初代からあるのが焼鳥。そして風流人だった2代目が当時は知られていなかった麻婆豆腐をアレンジして肉豆腐が生まれた。3代目は洋食の経験を活かしオムライスをメニューに載せ、寿司屋で修業した現在の4代目になって刺身も加わった。奥の厨房では寸胴でスープを炊き、デミグラスだっていちから仕込む。

焼鳥（2串）350円、シューマイ350円

『源兵衛』（手前）焼鳥（2串） 350円 コクのあるタレが酒を進ませる （奥）シューマイ 350円 干し貝柱やカニの身も入りふっくらした口当たりで、旨みが広がる

「それぞれの料理にファンがいるから減らせなくて」と言いつつも4代目はなんだかうれしそう。昭和・平成を丸ごと過ごした百年酒場は令和の今も健在だ。

『源兵衛』4代目 宮田彦一郎さん

4代目：宮田彦一郎さん「丼や定食などお食事メニューもありますよ」

『源兵衛』

［店名］『源兵衛』

［住所］東京都新宿区西早稲田2-9-13

［電話］03-3232-6635

［営業時間］16時〜24時（23時半LO）

［休日］毎月3日・13日・23日（他、不定休あり）

［交通］東京さくらトラム（都電荒川線）面影橋駅から徒歩6分

路地の奥に佇む老舗＆穴場のモツ酒場『いこい』＠高田馬場

表にあるのは電気の灯った看板のみ。知らなきゃかなり入りにくいと思うけど、勇気を持って扉を開けてほしい。理由はただひとつ、一級品の豚モツを出すから。

店をひとりで切り盛りするのが2代目の平塚良一さん。昔から付き合いのある業者に足を運び、色合いや身の張りを目で確かめ買い付けるのが信条だ。

レバー塩焼き550円、ツンゲ（タン）塩焼き605円

『いこい』（手前）レバー塩焼き 550円 エッジの立った切り口が鮮度の証。味付けは醤油とポン酢でさっぱりと （奥）ツンゲ（タン）塩焼き 605円 コリッとした小気味良い歯応えを堪能

フライパンでさっと炙ったレバーに挑めば、プリッとした弾力から放たれた甘みは無垢そのもの。ツンゲ（タン）も噛むほどに旨みがあふれてくる。薬味のニラやニンニクのパンチも加わって、すかさずホッピーを呷ってみれば、めちゃくちゃカタい（濃い）！

モツの滋味もアルコールも胃袋に染み渡り、痛快な夜になること確定だ。

『いこい』2代目 平塚良一さん

2代目：平塚良一さん「その時々の仕入れでメニューにないモツもあるよ！」

『いこい』

［店名］『いこい』

［住所］東京都新宿区高田馬場2-1-5

［電話］03-3200-4439

［営業時間］17時〜23時

［休日］日・月

［交通］地下鉄東西線高田馬場駅6番出口から徒歩5分

