「前駆陣痛がきてる」→「え！じゃあ頼みたいことがある！」実母のトンデモLINEに“これって毒親？”【ママリ】

この記事では、実母が毒親なのではないかと感じた方の投稿を紹介します。同居していた時はけんかや怒鳴り合いは当たり前で、高校生の時にはアルバイト代を母に渡していたこともあったそう。当時は自分が悪いと思っていたそうですが、今になって実母は毒親なのではないかと思い始めているそうです。

今になって実母のおかしさに気付いた

これって毒親ですか？



上から新しい出来事順に書きます



・前駆陣痛が来ている私に犬の散歩を頼んでくる。

(陣痛の間隔を短くするために夫とウォーキングに行こうとしたところ言われました。正直痛いからそれどころじゃなかったです)

断っているのに、「あんたはこだわりがすごい」と怒鳴られる



・実家にいた時は毎年、母の日に

花束を渡していたが家を出た年に

花束は渡せず、母の日のいつもありがとうと言うLINEだけ

したが、実家に帰った時に花束の１つもくれなくてショックだったと言われた

毎年してたことは忘れてしまったのでしょうか。

私が母の立場なら忘れずLINEしてくれたことに感謝します



・私は高校生の時にバイトしていましたが

その金を当てにしてくる。

バイトしたら携帯代は自分で払えと言われたので

高一から携帯代払ってましたが

そのほかに母に毎月2万くらい渡してました。

(給料日すぎても私が渡さないと催促してくる)



・散々祖母に金銭面助けてもらっているのに

祖母の悪口を毎回私に言ってくる。

同じこと聞きすぎてうんざりします。



・母は食器の洗い方にかなりこだわりがあり

わたしが手伝っても横からずっと監視

違う、こうじゃない、と、イライラされるので

もうやりたくなくてお皿一枚も洗わなくなったら

怒鳴られました。



・もし母が亡くなった時？の財産の話になった時に

何も言ってないのに、

「わたしには何もないからね。期待しないでね」と言われました。

シングルでパートでずっと働いている母に

財産があるとも思ってませんが

何期待してるの？と言わんばかりの顔で言われて悲しかったです



・5歳くらいの時、夜中に目が覚めたら家に誰もいませんでした。

たしか母は当時コンパニオンの仕事をしていて

わたしが寝たあと夜出かけていたみたいです。

ワンワン泣きながら朝まで母を待っていたことを今でも覚えています。(なぜ預けてくれなかったの？)



実母とは普通の時は仲良いですが

実家にいた時はそれ以上に喧嘩、怒鳴り合いばかりの日々でした。



苦労してるのはわかりますが

精神的なストレスは私と妹にぶつけられていました。



実家は片道2時間くらいですが

わざわざ帰っても毎回怒鳴り合いが

暗い話しかされないので帰るのも億劫です。



これって毒親ですか？



小さい時は私が悪いんだ、と思ってましたが

大人になり結婚して旦那の親や

いろんな人たちを見てると

ウチって毒親だったのかも。と思います。 出典：

実母はシングルマザーとしてたくさん苦労をしストレスもあったとは思いますが、それを投稿者さんや妹に対してぶつけるというのはおかしいですよね。



子どもの頃は「こんなものなのかな…」と思っていても、大人になって疑問に思うことはあるのではないかと思います。

実母にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

毒親育ちです☠️

毒親育ちなので感覚が麻痺してるのかもしれないですが、私は



5歳くらいの時、夜中に目が覚めたら家に誰もいなかったというのが毒親っぽいですが、それ以外は性格が悪い人？精神疾患？発達障害？て感じがしました。 出典：

普通の家で過ごした自分から言うと、毒親以外の何者でもないかと、、

うちは贅沢できる環境では無かったですが、怒鳴り合いとかないです🙌

愚痴は多少あっても悪口とかも無いです。 出典：

回答ユーザーからは「毒親だと思う」という声が寄せられていました。今になって毒親を認識しても子どものころの苦労がなくなるわけではありませんが、自分自身を「よく耐えたな」と認めてあげることはできるのではないでしょうか。



家族のあり方はそれぞれだとは思いますが、実母だからといって我慢をして自分を犠牲にする必要はありません。自分のことを大切にしてくれる人を投稿者さんも大切にし、実母とは距離をおきながら関わっていく方がいいのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）