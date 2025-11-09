この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が明かす！“3％で十分”の落とし穴『2025年証券会社の口座乗っ取り被害がとんでもないことに！富裕層が今すぐやるべき鉄壁の防衛策を7つ紹介！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

今回の動画『2025年証券会社の口座乗っ取り被害がとんでもないことに！富裕層が今すぐやるべき鉄壁の防衛策を7つ紹介！』では、投資アドバイザー・鳥海翔氏が、資産を守りながら増やすための実践的な原則を語った。営業対応から投資判断、老後設計まで、地に足のついた視点で構成されている。



まず、証券会社の営業がファンドラップばかり勧めてくる問題について、鳥海氏は「終わっている口座に資産を置くな」と一刀両断。最も健全なのはネット証券への移行であり、既存口座は売却専用、新規の買付はネット証券で行う形を推奨した。担当者に方針を明確に伝え、それでも営業が止まらない場合は正式な窓口に苦情を入れる。感情ではなく、手続きで防衛する姿勢が重要だという。



次に、NISAに関する誤解を指摘した。原則1人1口座ではあるが、年ごとに投資した金融機関で非課税運用が続くため、過去分を売却する必要はない。今後の投資先を切り替えるだけで問題なく移行できるとし、手続きの煩雑さを理由に行動を止めるべきではないと述べた。



また、「年利7％は盛りすぎ、3％で十分」という考え方にもデータで反論。過去30年の世界株平均リターンは約9.9％、S&P500は11.9％に達しており、かつての高コスト投信の時代とは環境が異なると強調した。今は信託報酬0.05%、0.1％の時代であり、古い常識を前提に資産設計をしてはいけないと語る。



さらに、株価が高いと感じて積立を止め、暴落を待って一括投資するという考え方にも警鐘を鳴らした。「タイミングは選べない」というのが投資の大前提であり、長期的には積立を続けた方が結果的に増やしやすいという。市場を読むよりも、自分のルールを守る方が資産を守る近道だ。



老後の取り崩し方についても具体的に言及。「ステップアップ方式（年齢とともに取り崩し額を増やす）」と「ステップダウン方式（若いうちに多く、後で減らす）」を比較し、同じ金額でも順序の違いで最終残高が大きく変わることを示した。オリジナルの試算テンプレートも配布しており、自分の価値観に合わせた設計を、数字で確かめることが大切だとまとめた。



動画では、こうした資産防衛の考え方を7つの視点から整理しており、営業対応・積立方針・老後設計を見直したい投資家にとって非常に示唆に富む内容となっている。