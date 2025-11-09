「激アツで楽しいねぇ」「混戦も混戦」首位から６位まで勝点６差！ J２最新順位表に反響続々「次は水戸との首位決戦！」
Jリーグは11月９日、J２第36節の８試合を各地で開催した。
首位の水戸はRB大宮と対戦。他会場の結果も踏まえ、勝利すれば初のJ１昇格を決められたが、０−２で敗れた。
勝利したRB大宮は３位に浮上。藤枝と１−１で引き分けた千葉は４位に後退した。19位に沈む富山は鳥栖に３−１で勝利し、残留争いで貴重な勝点３を積み上げた。
Ｊリーグの公式Xが36節終了時点の順位表を公開。SNS上では以下のような声があがった。
「激アツで楽しいねぇ」
「The魔境」
「j２あまりにも面白すぎるな」
「こちらは混戦も混戦」
「次は水戸との首位決戦！」
「次節勝利でJ１昇格＆J２優勝確定」
「徳島は残り試合で、大宮、長崎と直接対決！」
シーズンは残り２節。首位の水戸から６位の仙台まで勝点６差だ。なお、第36節の結果と次節の対戦カードは以下のとおり。
▼第36節の結果
札幌 ３−１ 大分
愛媛 ０−４ 長崎
富山 ３−１ 鳥栖
仙台 ２−０ 熊本
水戸 ０−２ RB大宮
山口 １−２ 磐田
千葉 １−１ 藤枝
山形 ２−１ 今治
徳島 ４−１ 甲府
秋田 ２−０ いわき
▼第37節（11月23日）の対戦カード
大分 13:00 千葉
長崎 13:05 水戸
秋田 14:00 仙台
いわき 14:00 山口
RB大宮 14:00 徳島
甲府 14:00 富山
磐田 14:00 山形
藤枝 14:00 鳥栖
今治 14:00 札幌
愛媛 16:00 熊本
