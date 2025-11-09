【ジョジョ】「THE★JOJO WORLD」とコラボした一番くじを先行販売！
ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 -THE★JOJO WORLD-』が、渋谷PARCO 6F「THE★JOJO WORLD」にて2025年12月3日（水）より順次発売。また、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEでは2025年12月17日（水）より順次発売される。
＞＞＞全等級の景品をチェック！（写真17点）
『ジョジョの奇妙な冒険』は、週刊少年ジャンプ（集英社）1987年1・2合併号で連載を開始した荒木飛呂彦原作の漫画シリーズ。仲間たちとの絆・強敵との死闘などを通じて人間讃歌のテーマを個性的な表現方法で描き、シリーズ累計発行部数は1億2千万部を誇る。連載開始25周年を迎えた2012年に、初のテレビアニメーションとして『ジョジョの奇妙な冒険』（原作第1部・原作第2）を放送。シーン特色・カット特色など漫画の書き文字を文字エフェクトとして演出に取り入れるなど原作の魅力を損なうことなくアニメーション化し、ファンから高い支持を得る。その後、2014年に「スターダストクルセイダース」（原作第3部）、2016年に「ダイヤモンドは砕けない」（原作第4部）、2018年には「黄金の風」（原作第5部）とテレビ放送し、2021年にはシリーズ最新作「ストーンオーシャン」（原作第6部）の全世界配信がスタート、2025年4月には「スティール・ボール・ラン」（原作第7部）のアニメ化が発表された。
このたび、渋谷PARCO6Fに2025年7月にオープンした ”ジョジョの奇妙な冒険” 公式ショップ、「THE★JOJO WORLD」とコラボした「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの一番くじが登場する。
「ファントムブラッド」から「ストーンオーシャン」までの歴代主人公達のフィギュア、ぬいぐるみ、ピンズコレクション、クリアポスター、ラバーチャーム、タオルコレクション、ステッカーアソート、フィギュア小物入れがラインナップされている。
A賞からF賞までは「JOJO WORLD」限定イラストを再現した、歴代主人公のフィギュア。『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』よりジョナサン・ジョースター、『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』よりジョセフ・ジョースター、『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』より空条承太郎、『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』より東方仗助、『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』よりジョルノ・ジョバァーナ、『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』より空条徐倫が登場する。
G賞は「THE★JOJO WORLD」店内にてキャラクターをモチーフにしたフード＆ドリンクを展開している「IGGY CAFE（イギーカフェ）」で大人気メニューの ”もちもちもっち (S・P)” をもちもち素材のクッションにしている。可愛さともちもち感を楽しもう。
H賞は「THE★JOJO WORLD」限定の各シリーズを現したモチーフイラストのピンズ。このほか、各ジョジョシリーズのキャラクターや名シーンをモチーフにしたクリアポスター、ラバーチャーム、タオル、ステッカーアソートなど、「THE★JOJO WORLD」コラボならではのラインナップが揃っている。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、「IGGY CAFE」の看板犬、「イギー」のフィギュア小物入れをご用意。ラストワン賞と同仕様のフィギュアが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
なお、「THE★JOJO WORLD」では12月3日（水）〜12月14日（日）の先行販売期間中、「THE★JOJO WORLD」店舗と同フロアの「6F POP UP SPACE」にて販売される。入店には事前受け付けが必要な日程があるので、公式HPで詳細を確認しよう。
（C）荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT
＞＞＞全等級の景品をチェック！（写真17点）
『ジョジョの奇妙な冒険』は、週刊少年ジャンプ（集英社）1987年1・2合併号で連載を開始した荒木飛呂彦原作の漫画シリーズ。仲間たちとの絆・強敵との死闘などを通じて人間讃歌のテーマを個性的な表現方法で描き、シリーズ累計発行部数は1億2千万部を誇る。連載開始25周年を迎えた2012年に、初のテレビアニメーションとして『ジョジョの奇妙な冒険』（原作第1部・原作第2）を放送。シーン特色・カット特色など漫画の書き文字を文字エフェクトとして演出に取り入れるなど原作の魅力を損なうことなくアニメーション化し、ファンから高い支持を得る。その後、2014年に「スターダストクルセイダース」（原作第3部）、2016年に「ダイヤモンドは砕けない」（原作第4部）、2018年には「黄金の風」（原作第5部）とテレビ放送し、2021年にはシリーズ最新作「ストーンオーシャン」（原作第6部）の全世界配信がスタート、2025年4月には「スティール・ボール・ラン」（原作第7部）のアニメ化が発表された。
「ファントムブラッド」から「ストーンオーシャン」までの歴代主人公達のフィギュア、ぬいぐるみ、ピンズコレクション、クリアポスター、ラバーチャーム、タオルコレクション、ステッカーアソート、フィギュア小物入れがラインナップされている。
A賞からF賞までは「JOJO WORLD」限定イラストを再現した、歴代主人公のフィギュア。『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』よりジョナサン・ジョースター、『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』よりジョセフ・ジョースター、『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』より空条承太郎、『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』より東方仗助、『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』よりジョルノ・ジョバァーナ、『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』より空条徐倫が登場する。
G賞は「THE★JOJO WORLD」店内にてキャラクターをモチーフにしたフード＆ドリンクを展開している「IGGY CAFE（イギーカフェ）」で大人気メニューの ”もちもちもっち (S・P)” をもちもち素材のクッションにしている。可愛さともちもち感を楽しもう。
H賞は「THE★JOJO WORLD」限定の各シリーズを現したモチーフイラストのピンズ。このほか、各ジョジョシリーズのキャラクターや名シーンをモチーフにしたクリアポスター、ラバーチャーム、タオル、ステッカーアソートなど、「THE★JOJO WORLD」コラボならではのラインナップが揃っている。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、「IGGY CAFE」の看板犬、「イギー」のフィギュア小物入れをご用意。ラストワン賞と同仕様のフィギュアが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
なお、「THE★JOJO WORLD」では12月3日（水）〜12月14日（日）の先行販売期間中、「THE★JOJO WORLD」店舗と同フロアの「6F POP UP SPACE」にて販売される。入店には事前受け付けが必要な日程があるので、公式HPで詳細を確認しよう。
（C）荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT