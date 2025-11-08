ハウステンボスにて、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”がを開催！

期間中、レストラン「悟空」では、「冬の海鮮あんかけちゃんぽん」が登場しました。

ハウステンボス／悟空「冬の海鮮あんかけちゃんぽん」

価格：1,950円

提供店舗：ハウステンボス／悟空（タワーシティ）

“European Holy Christmas2025”の期間中、「悟空」では「冬の海鮮あんかけちゃんぽん」を提供。

長崎県産の海鮮を使った、身体あたたまるあんかけちゃんぽんです。

長崎県産のヒオウギ貝や、

海老など魚介をふんだんに使用した贅沢な焼きそば。

肉団子や、

おこげと一緒に楽しめます。

長崎県産の海鮮の旨味がたっぷり詰まった、熱々のあんかけちゃんぽん。

おこげを崩しながら食べれば、いつもと違った味わいが楽しめます。

寒い冬にぴったりの、心温まる長崎グルメです☆

ハウステンボス “European Holy Christmas2025” に登場する、「悟空」の「冬の海鮮あんかけちゃんぽん」の紹介でした。

クリスタルが煌めくシャンデリアツリー＆ナイトショー！ハウステンボス“European Holy Christmas2025” クリスタルが煌めくシャンデリアツリー＆ナイトショー！ハウステンボス“European Holy Christmas2025” 続きを見る

ヨーロッパの街並みで冬の味覚！ハウステンボス “European Holy Christmas2025” クリスマスグルメ ヨーロッパの街並みで冬の味覚！ハウステンボス “European Holy Christmas2025” クリスマスグルメ 続きを見る

ハウステンボス “European Holy Christmas2025”はこちらでもまとめて紹介しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヒオウギ貝など長崎県産の海鮮を使用！ ハウステンボス／悟空「冬の海鮮あんかけちゃんぽん」 appeared first on Dtimes.