ヒオウギ貝など長崎県産の海鮮を使用！ ハウステンボス／悟空「冬の海鮮あんかけちゃんぽん」
ハウステンボスにて、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”がを開催！
期間中、レストラン「悟空」では、「冬の海鮮あんかけちゃんぽん」が登場しました。
ハウステンボス／悟空「冬の海鮮あんかけちゃんぽん」
価格：1,950円
提供店舗：ハウステンボス／悟空（タワーシティ）
“European Holy Christmas2025”の期間中、「悟空」では「冬の海鮮あんかけちゃんぽん」を提供。
長崎県産の海鮮を使った、身体あたたまるあんかけちゃんぽんです。
長崎県産のヒオウギ貝や、
海老など魚介をふんだんに使用した贅沢な焼きそば。
肉団子や、
おこげと一緒に楽しめます。
長崎県産の海鮮の旨味がたっぷり詰まった、熱々のあんかけちゃんぽん。
おこげを崩しながら食べれば、いつもと違った味わいが楽しめます。
寒い冬にぴったりの、心温まる長崎グルメです☆
ハウステンボス “European Holy Christmas2025” に登場する、「悟空」の「冬の海鮮あんかけちゃんぽん」の紹介でした。
ハウステンボス "European Holy Christmas2025"はこちらでもまとめて紹介しています。
