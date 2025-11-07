¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¡ªÌ¯¹á±à¡ÖÌ¯¹á±à¤ÎÃã¥³¥ì¡¼¥È¡×
Ì¾¸Å²°¤ÎÏ·ÊÞÆüËÜÃãÀìÌçÅ¹¡ÖÌ¯¹á±à¡×¤Ï¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖÌ¯¹á±à¤ÎÃã¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò2025Ç¯11·î10Æü¤è¤ê¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¹âµéËõÃã¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å»ÅÎ©¤Æ¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¤È¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ë°ì¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
²Á³Ê¡§3,780±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆÎÌ¡§8¸Ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î10Æü(·î)¡Á ¢¨Åßµ¨¸ÂÄê
ÈÎÇäÅ¹¡§Ì¯¹á±à ³ÆÅ¹ÊÞµÚ¤ÓÌ¯¹á±à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
Ì¯¹á±à¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¹âµéËõÃã¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Åßµ¨¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å»ÅÎ©¤Æ¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¤È¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈ¢¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿8¼ï¤Î¥·¥ç¥³¥é¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤ÈÉ÷Ì£¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
»Íµ¨¤ò¤Þ¤È¤¦¡¢ºÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î»Íµ¨¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢µ¨Àá¡¦²Ö¡¦¿§¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿4¿§Å¸³«¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈ¢¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿8¼ï¤Î¥·¥ç¥³¥é¤ÎìÔÂô¤ÊÀ¤³¦¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÂ÷¤¹¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡ù
²Ú¤ä¤«¤Ç¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë°ìÈ¢¤Ç¤¹¡£
8¼ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼
¤Û¤¦¤¸Ãã¤ÈËõÃã¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê8¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Û¤¦¤¸Ãã¡Û
¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î½À¤é¤«¤Ê¹á¤ê¤òÌ£¤ï¤¦¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤ß¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£
¡Ú¤Û¤¦¤¸Ãã¹õÌª¡Û
¹õÅü¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤Ë¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤ê¤¬ÍÏ¤±¹ç¤Ã¤¿¡¢ÏÂÉ÷¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Û¤¦¤¸Ãã¥Þ¥í¥ó¡Û
°¦É²¸©»ºÃæ»³·ª¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥³¥¯¿¼¤µ¤òÀäÌ¯¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿°ìÉÊ¡£
¡Ú¤Û¤¦¤¸Ãã¤ê¤ó¤´¡Û
¹ñ»º¹È¶Ì¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËõÃã¡Û
ËõÃã¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¶ìÌ£¤È¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡£
¡ÚËõÃã¸ÕËã¡Û
ËõÃã¤ÈÇò¤´¤Þ¤ÎË§½æ¤Ê¥³¥¯¤È¹á¤ê¤¬¤Ò¤«¤ë¥×¥é¥ê¥Í¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥Á¥Ã¥×¤Î¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÚËõÃã¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡Û
¹á¤Ð¤·¤¤¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥×¥é¥ê¥Í¤ËËõÃã¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤Î¤¶¤¯¤¶¤¯¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚËõÃãÆü¸þ²Æ¡Û
Æü¸þ²Æ¥Ô¥å¡¼¥ì¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿´Å¤ß¤È¡¢ËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤ÎÏ·ÊÞÃãÊÞ¤¬Â£¤ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¡£
¤Û¤¦¤¸Ãã¤ÈËõÃã¤Î±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ëìÔÂô¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡ª
Ì¯¹á±à¤«¤é2025Ç¯11·î10Æü¤è¤êÅßµ¨¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¯¹á±à¤ÎÃã¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
