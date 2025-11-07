「離婚」を突きつけても、パチンコをやめられない夫。その依存症に、もう限界【ママリ】

嘘をついてパチンコに行った夫

いろいろあって私はパチンコが嫌いで旦那とはパチンコ行ったら離婚という約束をしていたのですが先程たまたま通ったパチンコ店に旦那の車が止まってるのが見えました。



「今どこにいるの？」とLINEを送ると「ちょっと出てる」と返事が来て「まさかパチンコ？」と送ると「違うよ、どうかした？」と来て嘘バレバレ。

よそ様からしたらそこまで怒る話じゃないかもですが…

夫婦ごとに 約束 やルールがあるものですよね。できれば守ってほしいという軽いものから、これだけはしないでというものまでさまざまだとは思いますが、相手が嫌がることはしないということは最低限守るべきことではないでしょうか。この記事では、夫に パチンコ に行ったら 離婚 だと伝えていたが、 パチンコ 屋の 駐車場 で夫の車を見かけてしまったという投稿を紹介します。 LINE でどこにいるか聞いたところ「ちょっと出てた」としか言わず、嘘をついた夫。 約束 通り 離婚 すべきか、話し合いをすべきか悩んでいるそうです。

投稿者さんはパチンコが嫌いで、そのためパチンコには行かないと約束していたという夫。自分が好きなことができないというのはストレスだったとは思うのですが、それでも隠れてコソコソ行ったり嘘をつくというのは許せるものではないですよね。



せめてLINEで聞かれた時に正直に答えてくれていたらよかったのにと思わずにいられません。とはいえ、約束を破ったことは事実ですし、そのことで投稿者さんは深く傷ついたことと思います。

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

嘘ついてまでパチンコ行く人は話し合ったところでまた嘘ついて行きますよ。

一度きちんと話し合うべきだと思います。

パチンコに限らずギャンブルやお酒など依存性が高いものをやめるというのは簡単なことではないですよね。完全にやめるか離婚かという二択は投稿者さん自身を苦しめることになるのかもしれません。



離婚を避けるのであればお互いが妥協できるところを見つけるのがいいと思いますが、それは投稿者さんにとってつらい選択になってしまう可能性も。夫婦の今後はもちろんですが、投稿者さん自身の気持ちを大切に後悔のないような選択をしてもらいたいですね。

