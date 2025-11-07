「離婚」を突きつけても、パチンコをやめられない夫。その依存症に、もう限界【ママリ】
夫婦ごとに約束やルールがあるものですよね。できれば守ってほしいという軽いものから、これだけはしないでというものまでさまざまだとは思いますが、相手が嫌がることはしないということは最低限守るべきことではないでしょうか。この記事では、夫にパチンコに行ったら離婚だと伝えていたが、パチンコ屋の駐車場で夫の車を見かけてしまったという投稿を紹介します。LINEでどこにいるか聞いたところ「ちょっと出てた」としか言わず、嘘をついた夫。約束通り離婚すべきか、話し合いをすべきか悩んでいるそうです。
投稿者さんはパチンコが嫌いで、そのためパチンコには行かないと約束していたという夫。自分が好きなことができないというのはストレスだったとは思うのですが、それでも隠れてコソコソ行ったり嘘をつくというのは許せるものではないですよね。
パチンコに限らずギャンブルやお酒など依存性が高いものをやめるというのは簡単なことではないですよね。完全にやめるか離婚かという二択は投稿者さん自身を苦しめることになるのかもしれません。
嘘をついてパチンコに行った夫
いろいろあって私はパチンコが嫌いで旦那とはパチンコ行ったら離婚という約束をしていたのですが先程たまたま通ったパチンコ店に旦那の車が止まってるのが見えました。
「今どこにいるの？」とLINEを送ると「ちょっと出てる」と返事が来て「まさかパチンコ？」と送ると「違うよ、どうかした？」と来て嘘バレバレ。
よそ様からしたらそこまで怒る話じゃないかもですが…
このまま離婚しようか、話し合おうか。。
せめてLINEで聞かれた時に正直に答えてくれていたらよかったのにと思わずにいられません。とはいえ、約束を破ったことは事実ですし、そのことで投稿者さんは深く傷ついたことと思います。
離婚？話し合い？さまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
嘘ついてまでパチンコ行く人は話し合ったところでまた嘘ついて行きますよ。
出てくるまで車の前で待ってるのも一つの手でしたね。
一度きちんと話し合うべきだと思います。
ただ正直パチンコって完全に辞めるのが難しいので、はじめてのママリ🔰さんがパチンコ絶対に許せないという考えならさっさと離婚した方が楽だと思います。
離婚を避けるのであればお互いが妥協できるところを見つけるのがいいと思いますが、それは投稿者さんにとってつらい選択になってしまう可能性も。夫婦の今後はもちろんですが、投稿者さん自身の気持ちを大切に後悔のないような選択をしてもらいたいですね。
