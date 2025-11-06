秋冬は暖色より“寒色”かも！【ZARA】40・50代がこなれる「ブルー系カーデ」

秋冬はつい暖色に手が伸びがちですが、今季大人世代に提案したいのが “寒色” です。なかでも【ZARA（ザラ）】の「ブルー系カーディガン」は、清潔感と落ち着きを兼ね備えた色味で、40・50代にも取り入れやすそう。顔まわりをすっきり見せてくれそうな爽やかさがあり、コーデ全体を品よくまとめてくれそうなのも魅力。重くなりがちな冬スタイルに軽やかさを添えてくれそうです。

キラッと映えるメタルボタンがポイント

【ZARA】「ボールボタンニットカーディガン」\5,990（税込）

やわらかなブルーグレーが、冬の装いをトーンアップ。メタリックなボタンが光を拾い、装いにメリハリをプラスします。裾の幅を広くを取ったリブで目線が高まり、さりげないスタイルアップも狙えそうです。

同色ボタンで洗練された印象に

【ZARA】「プレーンニットカーディガン」\6,290（税込）

青にほんのりグリーンを含んだターコイズブルーのカーディガン。鮮やかすぎず、やさしいトーンで冬の装いに明るさを添えてくれます。ボタンまで同色で仕上げられたワントーンデザインは、全体にまとまりがあり上品な印象に。ベーシックカラーのボトムスに合わせるだけで、パッと清潔感のある秋冬コーデが完成しそう。

ラメのきらめきで華やかにアップデート

【ZARA】「メタリックヤーン ポロカーディガン」\5,990（税込）

パステルブルーのやわらかな色味に、メタリックヤーンのきらめきが映える一枚。襟付きのデザインがきちんと感を添え、きれいめからカジュアルまで幅広いシーンにマッチしそうです。トーンを抑えた輝きがリッチなムードを放ち、40・50代の肌を健康的に見せてくれそうなのも嬉しいポイント。

甘デザインもライトブルーならトライしやすそう

【ZARA】「ギャザー入りニットカーディガン」\6,290（税込）

ギャザーやフリルが目を引くフェミニンなデザインも、淡いライトブルーなら軽やかで大人っぽく着こなせそう。Vネックの開きが顔まわりをシャープに見せてくれそうなのも魅力的。40・50代でも気負わず “甘さをひとさじ” 取り入れられそうな、今季注目の一枚です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K