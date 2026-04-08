春らしく、トレンドにも挙がっているピンク色が気になるものの「甘くなりすぎないか心配」という大人世代の声もチラホラ。そんなときにチェックしてほしいのが、【ZARA（ザラ）】のピンクアイテムです。洗練されたデザインで、可愛らしさをほどよくおさえつつ春らしいムードを楽しめそう。今回は、大人コーデに取り入れやすいピンク色のトップスをピックアップしました。 甘さをおさえたくすみピンク 【ZARA】