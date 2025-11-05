後藤真希、劇的に環境が変化した“中学生時代”…あの「不良じゃん（笑）」
タレントの後藤真希（40歳）が、11月4日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波♪」（テレビ東京系）に出演。13歳でモーニング娘。に加入した当時、劇的に環境が変化した“中学生時代”について語った。
1999年に3期生として、13歳でモーニング娘。に加入し、一時代を築いた後藤。「オーディションがあったのが、ちょうど中学2年生の夏休み中で、第4次審査か第5次審査くらいまであったのかな？ ほんとは2人選ばれるはずが、1人になって。でも合格したら1〜2日後くらいからすぐにお仕事。めちゃくちゃ嬉しかったですね」と当時を振り返る。
中学生でモーニング娘。としての活動を始めたことで、「生活とか環境の変化はありましたか？」と聞かれると、「おうちに帰る時間があまりなくて、次の日のテレビ局の近くのホテルに泊まる、みたいな。そういう生活が結構続いてました」と語った。
ただ、普通の中学校に通っていた中で、いきなり多忙な生活に突入したため、あのが「（学校との両立は）どうしてたんだろう…？」とたずねると、後藤は「たま〜に、行けるときは行ってました」と話し、あのは「不良じゃん（笑）」と笑う。後藤も「そう、そうなの、そう（笑）」と笑った。
また、「お友だちとかはできるんですか？ 学校行けてなくて」との質問に、後藤は「ん〜、友だちも、そんな…そんなにいないかな？」と答えた。
