【全文公開】今宮健太･ソフトバンク 歴代4位400犠打　小技に見出した″生き残る道″

バントだけはほぼ10割を求められる

「バントは″恐怖″との闘いです。ピッチャーの『投球』と『バット』と『目』を一直線に結ぶように構えるのが基本。怖がって手を顔から離すと失敗しやすくなる。要するに、顔面めがけて飛んでくる球を確実に転がさないといけないのです。日本ハム時代の大谷翔平からバントを決めたこともありますけど、やっぱり他の投手とは球の迫力が違いましたね」

今年８月に通算400犠打を達成したソフトバンクの今宮健太（34）が、さらに言葉を継(つ)ぐ。

「打者は３割打てば優秀とされますけど、同じ打席の中の仕事でもバントだけはほぼ10割を求められる。重圧とも闘わないといけない。失敗した時の球場にいる何万人のタメ息は、けっこう刺さりますよ。『簡単じゃねぇよ〜』って心の中では思いますもん（笑）。だけど、今宮なら決めてくれるという、期待の裏返しなんだろうなと考えるようにしています」

歴代犠打ランキングで今宮より上にいるのは、通算533個で世界記録保持者の川相昌弘（元巨人）を筆頭に平野謙（元西武）、宮本慎也（元ヤクルト）の３人のみ。しかし、今宮はバント職人というだけではなく力強いスイングでファンを沸かせることもある。今シーズンは通算100本塁打も達成。「100本塁打＆400犠打」は日本球界史上初のみならず、メジャーなど海外でも見当たらない快挙なのだ。

若き頃の今宮はスラッガーとして将来を嘱望(しょくぼう)されていた。身長172cmの小兵ながら、明豊高校（大分）時代は通算62本塁打に加え、投げても最速154km／ｈの二刀流で″小さな巨人″の異名をとる甲子園のスターだった。

「ドラフト１位でプロに入って、最初は『3000本安打を目標にします』と大口を叩きました。この体格なので、ホームランは言葉にしませんでしたが欲はありました。年間20発くらい打てる打者になれれば、とか思っていました」

「自分がバカらしかった」

しかし、考えが甘かったと痛感するのに時間はかからなかった。

「最初に二軍の試合に出て、ポッキリと心を折られました。高校時代は同学年で後に一流になる菊池雄星投手（エンゼルス）や今村猛(たける)投手（元広島）、大瀬良大地(おおせらだいち)投手（広島）らと対戦していました。しかしプロでは、二軍の投手にもキリキリ舞いです。同じ145km／ｈの直球でも質が違うし、変化球のキレもすごい。3000本とか言った自分がバカらしかった」

幼少期から運動神経は抜群。高校までは「最低限の練習をすれば何でも上手くやれた」と今宮は笑う。今宮に限らず、そうやってプロになる選手は少なくない。初めての挫折をいかに乗り越えるか。それが、天才球児が集うプロ野球で成功するか否かの大きな分岐点となる。

「僕が幸運だったのは、鳥越裕介さん（現・西武ヘッドコーチ）が二軍監督をされていたこと。鳥越さんに、野球はもちろんプロとしての在り方のすべてを教わった。球場に行くのが嫌になるくらい厳しく叱られてばかりでしたが、振り返ってみると何一つ間違っていないし、その後の人生に生きていることばかり。僕みたいな調子に乗るタイプには、それがよかったんです」

その中で鳥越二軍監督からは「オマエみたいなタイプは守備と繋(つな)ぐ打撃を極めてプロ野球で生きていくしかない」とはっきり言われたという。高校までスター街道を歩んできたプライドは当然ある。

「鳥越さんに言ってもらえたのもあるし、目の前の現実を見れば、そのスタイルを自分の仕事として受け入れないとプロでメシが食えないのは明白。だから、折り合いをつけるのは簡単でした」

いぶし銀で生きていく決意を固め、二軍時代は守備練習に多くの時間を費やしたという。それはショートで５年連続ゴールデングラブ賞という勲章で実を結んだ。「プロになるまで１回しかやった記憶がない」というバントにも初めて真剣に目を向け、ひたすら練習を繰り返した。

３年目でレギュラーを掴(つか)み、４、５年目で自身２度マークした年間62犠打は今もパ・リーグ記録だ。７年目からは４年連続で２ケタ本塁打を放っている。

「ソコソコ打てて勘違いした。その後打率が下がったので、考えをあらためました。だから100本塁打も達成できたけど、偶々(たまたま)かなと思うようにしています」

ソフトバンクの小久保裕紀監督は、100本塁打＆400犠打の達成者は「もう出てこないのでは」と評す。現代野球は２番にも強打者を据(す)える。パ・リーグの犠打数は10年前と比べると約30％も減った。

繋ぎの２番打者は絶滅危惧種。だが、今宮は言う。

「でも、バントをしたり繋いだりすることが必要な時は絶対あるんです。監督がそう思った時に、期待に応えられる準備を常にしたい。柳田（悠岐(ゆうき)）さんや山川（穂高）ら主砲にいい形で回す。たぶん現役が終わるまで、僕はそのタイプで生きていく。僕はもともと表に出たい性格じゃないですから（笑）」

そんな生え抜きベテランがいるソフトバンクは、今季パ・リーグ連覇を果たした。目指すは５年ぶりの日本一だ。

「去年は日本シリーズで負けた。やり返すことしか考えてない」

大舞台の前でも、変わらず「チームの勝利が最優先」と白い歯をこぼした。

『FRIDAY』2025年11月7日号より

取材・文：田尻耕太郎