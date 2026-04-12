11日の日本ハム戦で左肩付近に死球を受けて途中交代していたソフトバンクの今宮健太内野手（34）は12日、遠征先の北海道で精密検査を受け、左肩甲骨亀裂骨折と診断された。出場選手登録の抹消はしない方針。小久保監督は「骨にひびが入っているが、プレーはすると言っている。バットが振れるならば使うつもりです」と説明した。