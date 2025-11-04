Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズで髪色の変化を披露。前日には金髪の自撮りショットを投稿していたが、翌日には鮮やかなピンクヘアで登場し、ファンを驚かせている。

■佐久間大介の金髪が「永山吐夢」を思わせると話題に！

佐久間は11月3日の夜にインスタライブを実施。アーカイブは消えてしまったが、自撮りショットを1枚公開した。

黒パーカーのフードを被り、手元で口元を隠すように撮影した金髪姿で、「はいはい、幻想幻想(^^)」というコメントを添えたモノトーン調の1枚は、どこかアンニュイでミステリアスな雰囲気を放っている。

金髪とその佇まいが、佐久間が映画『マッチング』で演じたキャラクター・永山吐夢を思わせるとして話題に。SNSでは「吐夢を思い出した」「吐夢再来」「永遠に吐夢の幻想に囚われてる」「ビジュえぐい」「かっこよすぎて息止まった」などの声が相次いだ。

■翌日にはピンク髪に！猫ニット姿で“天使モード”に変身

翌朝には、TBS系『ラヴィット！』出演前のオフショットを公開。ピンクの髪にグレーの猫柄ニットを合わせ、スタジオのカラフルな背景の前でポーズを決める姿が投稿された。

「#ラヴィット はじまります！！見てね！！！」という明るいコメントとともに、金髪時とはガラッと印象の異なる柔らかなムードが漂う。

ファンからは「金もピンクも天才的に似合う」「どっちの髪色も最強」「金髪は儚くてピンクは天使」といった声が寄せられている。

■佐久間大介が演じた「永山吐夢」のビジュアル

Snow Man

