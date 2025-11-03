26年前、名古屋市西区で主婦の女性を殺害したとして逮捕された69歳の女がこの26年間について「毎日不安だった」と供述していることが分かりました。

名古屋市港区のアルバイト、安福久美子容疑者69歳は1999年11月、西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん当時32歳の首などを刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。

安福容疑者は、高羽さんの夫・悟さんの高校時代の同級生で、部活動も同じでした。悟さんに好意を寄せていたということです。





（高羽悟さん）「彼女とは、ほとんど会話した記憶がないからいまだに信じられない」

その後の警察への取材で、安福容疑者は事件から逮捕されるまでの26年間について「毎日不安だった」と供述していることが新たに分かりました。



さらに「事件について新聞も見られなかった。事件の日が近づくと悩んで気持ちも落ち込んで沈んだ。家族や親族がいるから迷惑をかけられないし、捕まるのが嫌だった。ことし8月に警察が来て、捕まってしまうことを覚悟した。被害者に対して申し訳ない」と話しているということです。

安福容疑者はことし8月以降に警察から複数回事情聴取を受けた後、出頭していました。警察が引き続き動機を調べています。