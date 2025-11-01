Photo: 田中宏和

雨の日に感じるストレスのひとつに、傘に付いた雨水で手がビショビショになってしまう問題があります。カーオーナーなら、車に乗り込むときに車内があちこち濡れてしまうのは、ストレス以外の何物でもないでしょう。また、ビルやマンションに傘を持って入るとき、床に水を垂れ流しながら移動するのも、場合によっては転倒リスクになるなどできれば避けておきたい問題。「brocky（ブロッキー）」は、こうしたトラブルを解消してくれる折りたたみ傘。前作からさらに進化を遂げた2代目をお借りしたので、早速レビューしていきます。

逆折りたたみ構造だから、濡らさない

「brocky」の特長といえば、この逆折りたたみ構造。濡れた面が内側にくるようにW字に折り曲がるフレームを使用。閉じるときに手や周囲が濡れない仕組みになっています。

この逆折りたたみ構造のおかげで、車に乗り込むときにシートを濡らしたり、床に水滴を垂らしながら歩いたりしなくて済むというわけ。

付属の専用ケースも実用性の高いもの。裏地は吸水性に優れたマイクロファイバー生地になっているので、傘についた水滴をしっかり振り落としたあとケースに収めれば、雨水でカバンや車内などを濡らすことはほとんどありません。

「brocky」の専用ケースにはカラビナがセットされているので、バッグのストラップなどに吊るしておくこともできます。このカラビナのおかげで、傘を使用中にケースを紛失しにくい点も地味に嬉しいポイントです。

ワンタッチ開閉機構でラクチン

さらに、W字フレームという複雑な機構を採用しているにも関わらず、「brocky」が使い勝手を犠牲にしていないのは、このワンタッチ開閉システムのおかげ。

開くときだけではなく、閉じるときもボタンを押すだけのラクチン仕様となっています。

相応に強力なバネを搭載していることで、柄を縮めるときにかなり力が必要になるというのが逆折りたたみ式の弱点でしたが、「brocky」はこの問題もスマートに解消。

縮めている途中で力が続かなくなっても大丈夫なように、逆止弁のようなストッパーを装備。筋トレ器具のようだった使いにくさを改善しています。非力な人でも少しずつ縮めることで、問題なく収めることができるでしょう。

太めのストラップでしっかり収まる

巻取りストラップが約6cm幅になっているのも見逃せないポイント。生地の広がりを効果的に抑えてくれるので、とても収まりが良くなっています。

そのストラップには面ファスナーが両面につけられており、使用中にブラブラして視界を妨げないように、留めておくことも可能に。地味なポイントですが、実用性を高めるため相当に作り込まれています。

そのほかにも、晴雨兼用のUVカット機能や、夜道でも安心な360°反射材、水滴がコロコロ転がり落ちる高密度素材の採用など、傘にあると便利な機能が満載。あると助かる1本です。

雨や雪の日のストレスをひとつずつ解消していく、真摯なものづくりを実感できる逆折りたたみ傘「brocky」は、現在、数量限定でお得なプロジェクトを実施中となっています。忘れないうちに、ぜひお早めにチェックしておきましょう！

