人生を変えたい子供部屋おじさんが、男を磨くためのリアリティショーに出演。50kg超のダイエットに成功したビフォーアフターの姿に、視聴者から反響が寄せられた。

【映像】118kg→65kgのビフォーアフター

10月30日、「人生どん底」の男たちが10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #1』（ABEMA）が放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージ。初回は、書類選考と“穴掘りオーディション”、追加のリモート面談を経て決定した5人のメンバーが明らかになった。

8月に仕事を辞めてSNSでの一本勝負に出た38歳のヨシタカは、実家に暮らし続けている、いわゆる“子供部屋おじさん”。最高体重118kgから今は65kgまでの減量に成功し、ダイエット・自己啓発系YouTuberの“ダイエットヒーロー”として活動している。ダイエットのきっかけは、メンタルを病んでしまったこと。「体重が100kgを超えていて、“心もカラダも弱すぎる”“このままじゃダメだな”と、数カ月ぐらい病んでいた」と明かす。

放送ではダイエット前の写真が公開された。すると、その別人級の変化に視聴者からは「すごい勢いでやせたな」「これはすげえ」「皮残るよな」「本物すぎる」「かっこいい」「努力してる」「もうすでにすごい」といった声が相次いだ。

なお、ヨシタカは、この「男磨き」の機会に際し、ある“重大な決断”を下している。それが、38年暮らした実家から独り立ちすること。「決めました、実家出ます。もう物件を探して、審査待ちです」と明かした。（ABEMA『男磨きハウス』より）