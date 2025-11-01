PLANTが運営するSUPER CENTER PLANT店内のハンバーガーショップ「JJ BURGER」では、2025年11月1日(土)より期間限定で「チリコンカンバーガー＆チキン」と「ローディッドポテト」を販売します。

アメリカ南部テキサス州由来のメキシコ料理「チリコンカン」をベースにした特製ソースが特徴の、ワイルドで刺激的な味わいのメニューです。

11月はお得なキャンペーンも開催されます！

PLANT ハンバーガーショップ「JJ BURGER」11月限定メニュー

2025年10月28日に誕生8周年を迎える「JJ BURGER」から、11月限定のワイルドで刺激的な味わいのメニューが登場！

テキサス州由来のメキシコ料理「チリコンカン」をベースにした特製ソースを使用し、スパイシーさとトマトの酸味が食欲をそそります。

国産牛100％パテの「チリコンカンバーガー」と、国産むね肉を使った「チキンフィレチリコンカンソース」、さらにフライドポテトにソースを絡めた「ローディッドポテト」が楽しめます。

チリコンカンバーガー

価格：790円(税込)

販売期間：2025年11月1日(土)〜11月30日(日)

販売店舗：JJ BURGER取扱店舗 (大玉店／黒部店／津幡店／川北店／坂井店／清水店／瑞穂店／伊賀店／高島店／木津川店／出雲店)

ジューシーな国産牛100％のパテに、特製“チリコンカンソース”と“チーズソース”をトッピング！

スパイシーさとトマトの酸味が絶妙な、食べ応えのあるバーガーです。

チキンフィレチリコンカンソース

価格：590円(税込)

販売期間：2025年11月1日(土)〜11月30日(日)

販売店舗：JJ BURGER取扱店舗

パテの代わりに国産むね肉を使ったチキンフィレを使用。

チリコンカンソースとチーズソースはそのままに、さっぱりとした味わいが楽しめます！

ローディッドポテト

価格：Mサイズ 350円(税込) / メガサイズ 890円(税込)

販売期間：2025年11月1日(土)〜11月30日(日)

販売店舗：JJ BURGER取扱店舗

JJ BURGER自慢のフライドポテトに、特製“チリコンカンソース”と“チーズソース”をたっぷり絡めたサイドメニュー！

Mサイズとメガサイズから選べます。

バーガーのお供にはもちろん、これだけでも満足感のある一品です。

【11月キャンペーン第1弾】モバイルオーダー限定 PLANT Pay20％キャッシュバック

期間：2025年11月10日(月)〜11月20日(木)

期間中、PLANTアプリのJJモバイルオーダーで注文すると、ご利用代金の20％が後日PLANT Payにてキャッシュバックされます！

決済手段に関わらずPLANT Pay限定ボーナスにて還元され、キャッシュバック上限はおひとり様期間合計1,000円まで。

キャッシュバックは2025年11月30日頃に進呈予定です。

モバイルオーダーでお得にJJ BURGERを楽しめるチャンス☆

JJモバイルオーダーは、PLANTアプリから簡単に利用できます。

期間：2025年11月21日(金)〜11月30日(日)

期間中は、15種類の全てのトッピングが通常価格の30％OFF！

お好きなトッピングを追加して、お得にボリュームアップしたり、自分だけのオリジナルバーガーを楽しめます。

限定バーガーにトッピングを追加するのもおすすめです！

11月限定のスパイシーなチリコンカンメニューは今だけの特別な味わい！

お得なキャッシュバックやトッピング割引キャンペーンも利用して、JJ BURGERの魅力を満喫しましょう！

JJ BURGERの11月限定メニューとキャンペーンの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「チリコンカン」をベースにした特製ソースが特徴の、ワイルドで刺激的な味わい！PLANT ハンバーガーショップ「JJ BURGER」11月限定メニュー appeared first on Dtimes.