伊勢化学工業<4107.T>がこの日の取引終了後、１２月３１日を基準日として１株を１０株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家が投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大及び市場流動性の向上を図ることが目的としている。



また、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を３７５億円から３８０億円（前期比１４．２％増）へ、営業利益を８０億円から９０億円（同１７．５％増）へ、純利益を５４億円から６１億円（同２０．３％増）へ上方修正し、期末配当予想を１９０円から２００円（年３９０円）へ引き上げた。ヨウ素製品の販売数量が計画を下回っているものの、ヨウ素の国際市況が想定を上回る水準で推移していることに加え、為替相場が想定よりも円安となっていることが要因としている。



なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高３００億２８００万円（前年同期比２２．１％増）、営業利益７５億円（同２９．８％増）、純利益５１億７８００万円（同３５．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS