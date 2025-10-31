韓国南部・慶州で31日、APEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議が開幕しました。アメリカのトランプ政権が保護主義を加速させる中、自由で公正な貿易について協議されます。

現地から中継です。

世界経済を揺さぶるいわゆるトランプ関税を念頭に、各国首脳が自由貿易の重要性について、一致したメッセージを打ち出せるかが焦点です。

韓国 李在明大統領

「自由貿易秩序が変化を迎え、グローバル経済の不確実性が深刻化し、貿易や投資活性化の原動力が落ちている。容易ではない挑戦だが、APECが歩んできた道筋に、いまの危機を乗り越えていく答えがあると信じている」

31日に開幕したAPEC首脳会議には、日本から高市首相のほか、中国の習近平国家主席らが参加しています。

トランプ大統領はすでにアメリカに帰国しましたが、残った各国が自由で安定した貿易や投資などをめぐり協議します。

いわゆるトランプ関税が世界経済を揺さぶる中、各国がどこまで結束できるかが焦点ですが、アメリカとの関税交渉をめぐっては各国で事情が違い、首脳会議に先だち行われた閣僚会議では、意見の調整が難航しました。首脳らによる2日間の議論を経て、各国が一致したメッセージを打ち出せるか、さらに調整が続きそうです。

一方、日中両政府は、31日午後、高市首相と習近平国家主席による初めての首脳会談を行う方向で最終調整しています。会談では、日中に共通する利益の拡大を目指す「戦略的互恵関係」や「建設的かつ安定的な関係」の推進で一致できるかが焦点です。

また、高市首相は習主席に、中国によるレアアースの輸出規制をはじめとする経済的な威圧への懸念を伝える見通しです。