5年ぶりの日本一…球団が発表した超高級グッズ

ソフトバンクは30日、甲子園で行われた阪神との「SMBC日本シリーズ2025」第5戦に逆転勝ちし、5年ぶり12度目となる日本一に輝いた。直後、球団は優勝記念グッズ販売を発表。球団史上最高額となる1億2000万円のグッズも発表された。

3勝1敗で迎えたこの日、2点を追う8回1死一塁で柳田悠岐外野手が石井大智投手から起死回生の同点2ラン。延長11回には野村勇内野手が決勝ソロを放ち、試合を決めた。2020年以来となる日本一の座を手にし、ナインが歓喜に沸いた。

試合後、球団は日本一の記念グッズを発表。選手着用Tシャツやキャップといったラインナップだけでなく、「Diamond Jewel Ball」も発表された。純プラチナ製のボールにダイヤモンド2009個（総計約200カラット）を敷き詰めた特別な一品となっている。値段は驚異の税込1億2000万円となっている。

他にも130万円のグラブチェア、12万円のチャンピオンベルトなども販売。受注生産で球団公式オンラインストアのみで販売を行う。（Full-Count編集部）