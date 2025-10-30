久光製薬は、最近1年間に筋肉痛・関節痛・こりなど運動器の不調を経験した全国の男女20〜60代702名を対象に、「足の疲れ」に焦点を当てた実態調査を実施した（調査対象：最近1年間に「痛み（筋肉痛・関節痛・こりなど）」の症状を経験した全国の男女20〜60代702名、調査方法：Webアンケート調査、調査期間：9月5日〜9月9日）。





今回の調査で、自身の足の疲れ（筋肉疲労）は他の人よりも大したことはない・ケアするほどではないと評価しながらも、実際は足のだるさ・重さを抱えている「サイレント疲労」といえる状態が、特に20〜30代の若年層で顕著であることが明らかになった。「足の疲れ」は、全身の健康に影響を及ぼすことが近年の研究で報告されているが、今回の調査でも睡眠の質や外出断念などQOLに悪影響を及ぼしている傾向が示された。一方、足のセルフケアをしている人は、活動コンディションスコアが高いという傾向も明らかになり、日々のパフォーマンス向上には「足の疲れ」への対処が重要であることが示唆された。

調査は、獨協医科大学医学部 麻酔科学講座 主任教授／日本ペインクリニック学会 代表理事の山口重樹先生に監修してもらった。





「足の疲れ」全国調査では、自身の足の疲れを「他の人と比べて大したことはない」、「わざわざケアするほどではない」と思う若年層（20〜30代）は、中高年層の約2〜3倍であることがわかった。しかし、若年層も全世代と同様に、約60％が足の重さ・だるさを週1日以上感じている。若年層の3人に1人（34.5％）は足の疲労感が週4〜5日以上ある状況であることも明らかとなった。座り仕事中心の場合も、若年層の62.6％は足の疲労感が週1日以上あるとの回答を得た。





全世代の29.4％が「翌朝、起きてもまだ足に疲れが残っていることがある」と回答。女性20代で35.0％など、若年層でも翌朝まで疲れが取れないことは多いことがわかった。





全世代の21.3％が足の疲れが原因で「外出を断念したことがある」と回答した。20代で特に高く男性20代37.4％、女性20代28.1％だった。





足の疲れによって睡眠の質が悪化する人も若年層で多く、全世代31.0％に対し、男性20代42.8％、男性30代30.6％、女性20代34.6％、女性30代48.5％だった。セルフケアの重視点トップ3は、「価格が手頃」「手軽さ」「効果がある」となった。外用消炎鎮痛剤を取り入れて足のセルフケアをしている人は、活動コンディションスコアが高いことがわかった。