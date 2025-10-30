目先の試合も大事だが、こちらも重要事項だ。

【家庭の事情】ソフトB4位 宇野真仁朗 名門・桐蔭学園で元阪神関川と副主将を務めた父、早実近くに2人で暮らして支えた母

阪神との日本シリーズ直前に行われたドラフト会議で米スタンフォード大の佐々木麟太郎（20）を1位指名したソフトバンク。27日には佐々木の所属事務所が会見を行い、来年は大学でプレーしつつ、2026年7月の全米ドラフト後に進路決定することを明らかにした。

ソフトバンクの城島健司CBO（チーフベースボールオフィサー）は28日、花巻東高に足を運び、佐々木の父である佐々木洋監督に指名挨拶。「何十年もチームを引っ張ってくれる選手。チームの核になる」と絶賛した。

ドラフト当日も、「（日米）どちらを選ぶかは佐々木くんの意思を尊重している」としたうえで、「勝算？ そりゃありますよ」とキッパリ言い切っていた。来年の全米ドラフトの結果を待って入団交渉を行うわけだが、その過程で大きなネックとなるといわれているのが「ポスティングの容認問題」だ。

佐々木はかねて、メジャーでプレーすることを目標に掲げている。しかし、ソフトバンクは12球団で唯一、選手のポスティングによるメジャー挑戦を認めていない。球界では「そんな佐々木がソフトバンクに入るわけがない」と見る向きもあるが、ソフトバンクOBは、「それは孫正義オーナーの方針。逆に言えば……」と、こう続ける。

「オーナーは常々、『世界一の球団をつくる』と豪語している。メジャーよりもソフトバンクファースト。だからこそポスティングを認めず、選手を高年俸で厚遇している。一方、オーナーは大企業のトップとして、世論の声にも敏感です。かつて1996年、豪州企業とタッグを組んでテレビ朝日を買収しようとしたことがあった。テレビ業界や新聞社などから激しく抵抗されると一転、手を引いた。彼らを敵に回すことでソフトバンクへの風当たりが強くなることを危惧したからです。ポスティングも同様に球団に対する批判の声が大きくなれば、解禁する可能性もあるとみています」

ただし、その際のハードルは高そうだ。

「ファンが快く海の向こうへ送り出すくらいの成績を残す必要がある。ロッテ時代の佐々木朗希（ドジャース）のように、ロクに活躍していないにもかかわらず、メジャー移籍をゴリ押ししても認められないでしょう。今オフにポスティングが容認された巨人の岡本和真のように、主砲として数年間にわたってチームに貢献すれば、オーナーも夢をかなえてやれ……となる可能性はあります」（前出のOB）

ソフトバンクの“ウルトラC”は実るのか。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイは毎秋恒例の人気企画「ドラフト家庭の事情」（2025年版）を鋭意準備中。本記事下部の【関連記事】には、これまでに公開した「ソフトバンク編」をピックアップした。そこで明かされた選手たちの生い立ちや家族の支え、驚きの逸話の数々は、プロ野球ファンこそ必読だ。