草剛 愛犬クルミとの別れ報告 1年前から闘病「悲しみは、いつ癒えるかわかりません」
俳優の草磲剛（51）が29日、所属事務所と「新しい地図」の公式サイトを通じ、愛犬の死を報告した。
草磲は「NAKAMAの皆様へ とても悲しいご報告です」とし「先月の23日に、クルミちゃんが天国に旅立ちました。1年前ぐらいから病気と戦い、最後の最後まで僕に精一杯の元気を見せてくれていました。NAKAMAの皆様にも、たくさん可愛がっていただき、心から感謝しています。ありがとうございます。8年と9ヶ月。時間では計り知れないほどの大きな幸せを僕にくれました。本当に強い子で、たくさんの勇気も貰いました。命の儚さ尊さを、目の前で感じることができました。悲しみは、いつ癒えるかわかりませんが、それ以上の楽しい事、幸せな事、ポジティブな気持ちが僕の胸の奥にずっしりと残っています」と思いをつづった。
また「いつか必ずまた会えるよね、クルミちゃん。僕たちは、もうしばらく、こっちの世界で自分の命を燃やして、クルミちゃんが教えてくれた通りに、精一杯自分の人生を全うします。僕はクルミちゃんと出会えて本当に幸せでした。ありがとう、クルミちゃん」と呼び掛けた。
クルミはクリーム色のフレンチブルドッグのメス。草薙とYouTubeなどで共演することもあり、ファンの間でもマスコット的な存在だった。息子のレオンとともに、草磲と同じ事務所「CULEN」に所属もしていた。また、草磲は20年12月30日に結婚したが、その日はクルミの4歳の誕生日ということでも話題となった。