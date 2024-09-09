稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の「新しい地図」の3人（写真・共同通信）9月14日、有働由美子と松下洸平がMCを務める音楽番組『with MUSIC』（日本テレビ系）の2時間スペシャルが放送される。その出演者がファンの間で物議を醸している。「稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取慎吾さんの『新しい地図』に加え、『SUPER EIGHT（元・関ジャニ∞）』と『WEST.（元・ジャニーズWEST）』、そして、平野紫耀さん、岸優太さん、神