【メジャーリーグ通信】

【鈴村氏コラム】トランプ大統領が「MLBコミッショナー」になる日…“伏線”はすでに張られている

2023年の日本プロ野球のドラフト会議で1位指名が確実視されていた佐々木麟太郎（当時花巻東高校）が日本のプロ球界にも大学野球や社会人野球にも進まず米国のスタンフォード大学を選んだことは、日米の球界にとって大きな出来事となった。

日本側にとっては、高校の有力選手の進路選択の幅が増えたことを意味する。高校を卒業した後に渡米し、大学に進学して野球を続けているのは佐々木が初めてではない。しかし、一つの世代を代表する選手が米国の大学に進学したのは、佐々木が最初だった。それだけに、今季のドラフト会議で交渉権を獲得したソフトバンクが、権利の期限である来年7月31日までに佐々木との契約をまとめられるか否か、あるいは佐々木が資格を満たして臨む来年7月の大リーグのドラフト会議で上位での指名を得て入団するのか否かは、球団だけでなく高校生自身にとっても、自らの進路を考える際の参考となる。

一方、米国側にすれば、これまで日本ではあまり知られていなかった全米大学体育協会（NCAA）の存在が、佐々木を通して人々に浸透する大きな機会を得たことが何よりの成果であった。

NCAAにとって重要な収入の一つが、放映権である。現在は日本に対して放映権を販売してはいないものの、今後コンテンツの多様化を図りたい日本の事業者がNCAAに注目し、米国の大学スポーツの中継が日本でも視聴可能になる日が訪れるかもしれない。また、佐々木のように日本の高校球界を代表する選手であれば、大学1年生のときから正選手として活躍できることが実証されたのも重要である。

52試合に出場して打率.269、7本塁打、41打点という25年シーズンの佐々木の成績は、一見すると平凡なものに思われるかもしれない。

だが、監督のデビッド・エスカーが「1年生の成績としては平均以上」と指摘しているのは見逃せない。これは、日本の高校で優れた成績を収めていれば、スタンフォード大学が所属するNCAAの最高位であるディビジョン1でも十分成果を残せるという米国の関係者の理解を示す。

米国においても野球の競技人口の減少は大きな問題となっているし、大学スポーツにおいてアメリカンフットボールやバスケットボールに後れを取っている。このとき、日本の優秀な選手を迎え入れることが現実的な選択肢となれば、水準の向上が期待される。佐々木麟太郎は日米両球界のこれからのあり方に少なからぬ影響を与える可能性を秘めているのである。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）