「メッシから盗んだ」「冗談だろ？」韓国主将ソン・フンミンがMLSの“年間最優秀ゴール”受賞でSNS大荒れ！「MLSに来てくれたお礼か？」「スポーツを台無しにした」
現地10月27日、メジャーリーグサッカー（MLS）の年間最優秀ゴールが発表され、今夏にロサンゼルスFCに加入したばかりの韓国代表FWソン・フンミンがいきなり受賞を果たした。
選出されたのは、８月23日のダラス戦で決めた直接FK弾。韓国代表のキャプテンにとって、これはMLS初ゴールだった。
だが、この選考が物議を醸しているようだ。韓国メディア『Xports News』は28日、「『ソン・フンミンが年間最優秀ゴール？メッシから盗んだ！』MLSファンの怒りが爆発」と見出しを打ち、次のように報じた。
「ソン・フンミンがMLSの年間最優秀ゴール賞に選ばれ、ファンの間で白熱した議論が巻き起こっている。より優れたゴールスコアラー候補が多数存在したなか、MLSがソン・フンミンを優遇したのではないかと疑問視する声や、リオネル・メッシから賞を盗んだのではないかと非難する声さえ上がっている」
そもそも同賞はファン投票によって決まるのだが、「ソン・フンミンの受賞を発表したMLS公式SNSの投稿に対し、ファンは憤慨している」という。同メディアはそのいくつかの声を紹介している。
「あるファンは、シンシナティのエベンダーがソン・フンミンと全く同じ位置と角度からフリーキックで得点した動画をシェアし、信じられないといった様子だった。『冗談だろ？エベンダーにとってはよくあるゴールなのに』」
「別のファンは、同じくノミネートされていたメッシのゴールの動画をシェアし、『ソン・フンミンがメッシからこの賞を奪った』と憤慨した。メッシのゴールは、ハーフウェイラインから４人のディフェンダーをドリブルで抜き去り、バルセロナ時代を彷彿とさせると評された」
「あるファンは、メッシが今年のリーグ得点王とMVPの有力候補であることに言及し、『少なくとも彼らはメッシが全ての賞を獲得するのを阻止しようとしている。MLSの事情は理解している』と主張した」
そのほかにも、次のような批判が寄せられているという。
「とんでもない。普通のフリーキックで、DFを完全にかわしてゴールを決めた。メッシのソロプレーを破るなんて。これはMLSによる強盗だ」
「これは本当にジョークだ。ソン・フンミンにMLSに来てくれたお礼として賞をあげたのか？」
「今シーズン、全く同じFKゴールが20回はあったに違いない」
「本当に素晴らしいゴールを決めた選手全員に謝罪したい」
「ファンがスポーツを台無しにしている。監督と選手に決めさせよう」
「韓国人の関心を引くためにやったのか？」
意見は様々だが、納得がいかないファンが少なくないのは確かなようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】物議を醸しているソン・フンミンの年間最優秀ゴール
