¥¨¥ô¥¡30¼þÇ¯¤Ë¡È¤¢¤ÎÌë¡É¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡ß¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¤Î¡Ø¥ä¥·¥ÞºîÀï¡Ù¥³¥é¥Ü¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ç¾Î¢¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÌë¤À¤í¤¦¡£»ÈÅÌ¥é¥ß¥¨¥ë¤¬ÀÅ¤«¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥Í¥ë¥ÕËÜÉô¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¡£½Ð·âÁ°¡¢ÉÔ°Â¤ò±£¤»¤Ê¤¤¥·¥ó¥¸¤Ë¡¢°½ÇÈ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤ï¡¢»ä¤¬¼é¤ë¤â¤Î¡×¡£
¤½¤Î°ì¸À¤¬¡¢¥ä¥·¥ÞºîÀï¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤¿¡£
1995Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤¬¡¢º£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¤âÈ¯Çä¤«¤é65¼þÇ¯¡£Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æó¤Ä¤Î¡ÈÆüËÜÈ¯¡É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤ÎÌ¾¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¡£Á´¹ñ¤ÎÅÅÎÏ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë½¸¤á¡¢½é¹æµ¡¤¬»ÈÅÌ¥é¥ß¥¨¥ë¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ÎÀï¤¤¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤À¡£
¤Þ¤º¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ä¥·¥ÞºîÀï¤ÎÀïÆ®¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢½é¹æµ¡¤¬Êü¤Ã¤¿ÍÛÅÅ»ÒË¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¨¥ë¥À¥Ý¥¸¥È¥í¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë¡×¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥óCW 500 TYPE EVA ¥Ý¥¸¥È¥í¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡×¡Ê7920±ß¡Ë¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ°µ´ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö²°³°·¿275kvÄ¶¹â°µÄÌ¾ïÊÑ°µ´ï¡×¤òÁõÃå²ÄÇ½¡£Î¾¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥ë¥Õ¤ÎÀïÎ¬¤ÈÅ´Æ»¤Î¥í¥Þ¥ó¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤¦°ìÊý¤Î¼çÌò¤¬¡¢¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë ¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§½ø ¥Í¥ë¥ÕÀìÍÑÅ´Æ»²¼Æó¾®»³»ÙÀþ ¥ä¥·¥ÞºîÀï DD51·Á¡õ¥·¥880·Á¡ÊB2ÎÂ¡ËÂçÊª¼Ö¡×¡Ê4950±ß¡Ë¡£±Ç²è¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÅÅÎÏ¤ò±¿ÈÂ¤·¤¿¡ÈÅÅÎÏÎó¼Ö¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢3Î¾ÊÔÀ®¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼ÖDD51·Á¤Î½Å¸ü¤ÊÂ¤·Á¡¢µðÂç¤ÊÊÑ°µ´ï¤òºÜ¤»¤¿¥·¥880·Á¤ÎÂ¸ºß´¶¡£¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤é¤·¤¤¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Å´Æ»ÌÏ·¿¤È¤·¤Æ¤ÎÀºåÌ¤µ¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥ß¥«¡É¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à£õ£î£ì£é£í£é£ô£å£ä¡×¤«¤é¤â¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à£õ£î£ì£é£í£é£ô£å£ä 04¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡ÙNERV ´±ÍÑ¼Ö ¥Þ¥Ä¥À ¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡Ê1320±ß¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§ÇË¡Ù¤Ç¥ß¥µ¥È¤È¥¢¥¹¥«¤¬3¹æµ¡¤Îµ¯Æ°¼Â¸³¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤òºÆ¸½¡£
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ê¹þ¤ß¡¢Åö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë ¥ä¥·¥ÞºîÀï DD51·Á¡õ¥·¥880·Á¡ÊB2ÎÂ¡ËÂçÊª¼Ö¡×¤È¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥óCW 500 TYPE EVA ¥Ý¥¸¥È¥í¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à unlimited NERV ´±ÍÑ¼Ö¡×¤Ï¡¢12·îÃæ½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ÎÌë¤ÎÂ³¤¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
© £Ô£Ï£Í£Ù ©¥«¥é¡¼
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
