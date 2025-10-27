イスタンブールにあるトルコ式浴場（ハマム）の中央の部屋の光景。温めた大理石の上に、綿のタオルを巻いた男性たちが横たわっている＝２０２４年１１月２日/Yasin Akgul/AFP/Getty Images via CNN Newsource

イスタンブール（ＣＮＮ）ハマムの温かい抱擁に包まれると、周囲の音はくぐもって聞こえる。頭上にそびえる大型ドームのオキュリ（「目」の意味）から柔らかな光が差し込み、大理石の表面のあちこちに模様を描き出す。流れる水や静かに滴る蛇口の音が、まるで子守唄のように意識の端に届く。

蒸気が立ち込め、ほとんど神秘的な雰囲気さえ帯びるトルコ式風呂では、世界が静止する。

ハマムに行くのは、自宅の浴室内にいるのとは全く異なる体験だ。セラピストと２人だけになるデイスパの個室とも違う。

「浴室やシャワーでは自分１人になるが、ハマムは公共空間に当たる」。そう語るのは建築家で、トルコ式風呂の文化と歴史に詳しい専門家でもあるアフメト・ウードゥルリギル氏だ。「ハマムは社交の場。女性たちが家の外で許可なしに社交を楽しめる、歴史上でもユニークな場所だ」

かつて、裕福な家の女性は定期的にハマムを訪れていた。中には自宅にハマムを設ける人も。女性たちは皆、浮き彫り模様や宝石まであしらわれたハマム用の桶で体を流し、絹で刺しゅうされたサテン生地や、レースで縁取られたリネン、「ペシュテマル」と呼ばれるタオルも使用した。ペシュテマルの最高級品は伝統的に純綿でつくられ、ほつれを防止するため、ヘム縫いではなく手作業でセルビッジ仕上げにされている。

祈りから結婚、出産に至る各場面の清潔さに関しては、数々の高度なルールが何百年もの時を経て確立され、洗練されてきた。小さな町の女性は今でも、主婦としての役割から一息ついたり、息子の花嫁を探したりする目的でハマムを訪れる。

蒸気と「星」

ウードゥルリギル氏によると、ハマムは少なくとも三つの区画で構成され、入浴体験を向上させるべく入念に設計されている。まずは入口のエリア。この部分は伝統的に「ソバ」と呼ばれるトルコ式の薪ストーブ、あるいは火で暖められている。このスペースには更衣室や、入浴後に休息するためのラウンジもある。小さなドアが開いた先には半温室があり、トイレや脱毛サービス、大理石の洗面器「クルナ」が備え付けられている。メーンとなる最大の区画では、「ゴベクタシュ」と呼ばれる大理石の台を中央に配し、壁沿いにまたもやクルナが並ぶ。ハマムによっては、ゴベクタシュの脇や部屋の隅に「ハルベット」と呼ばれる小さな温室を設けている所もある。

「この構造がとても重要になる。言わばハマムに出入りする旅だから」とウードゥルリギル氏は語る。「後の二つの部屋には必ずドームが設けられ、部屋の高さが常に幅より大きくなっている。ドームの開口部が雰囲気を高め、空間をより広々と感じさせてくれる。開口部は空に輝く星のようで、あたかも宇宙を見つめているような気分になる」

これが特に当てはまるのが「ジャーロール・ハマム」だ。このハマムは１７４１年、マフムト１世の図書館の資金を捻出するために建設されたもので、明るい白の大理石で内装されている。全体として、雲に乗って浮かんでいるかのような効果を生む。「熱、湿気、そして心臓の鼓動のようなかすかな音。まるで子宮の中にいる感覚になる」（ウードゥルリギル氏）

ハマムの運営方法

「ゼイレク・チニリ・ハマム」で顧客対応や運営に当たるエリフ・カルタルさんは、もう２０年近くトルコ式浴場で働いている。カルタルさんによると、特別な手袋を使った垢すり「ケセ」やトルコ式の泡マッサージなど、似たようなサービスを提供するハマムが大半だが、「運営方法はそれぞれの浴場ごとに違う。好みによって違いを出している場合もあれば、建物の構造上の条件に起因する場合もある」という。

イスタンブールにあるハマム２３７軒のうち、今なお営業を続けているのは６０軒のみ。一般に、小規模ハマムは設備が一式しかないことから、男女は異なる時間帯や曜日に入浴することになる。「ゼイレク・チニリ・ハマム」や豪華な「アヤソフィア・ヒュッレム・ スルタン・ハマム」のような歴史ある大規模ハマムの場合、男女で別々の入浴エリアがある。後者は１５５６年、スレイマン大帝の妻ロクセラーナにささげるため、オスマン帝国の宮廷建築家ミマル・シナンによって設計されたもので、男性側とまったく同じ作りの女性用区画を設けた初のハマムになった。

イスタンブールにあるハマムの多くは夜１１時まで営業しているが、事前に計画を立てて予約した方がいい。

ゼイレク・チニリ・ハマムで２５年の経験を持つ女性入浴係（ナティル）、エリフ・タムタルタル氏は、入浴前に避けるべきことがいくつかあると説明。「入浴直前の脱毛は控え、前日はボディーローションやオイル製品の使用も控えてほしい。肌の上で手袋がすべり、ケセの有効性や効率が落ちてしまう」と語る。このほか、来店前の食事は軽めに済ませ、熱で気分が悪くなってしまう可能性があるのでアルコールは控えるよう勧めている。

どのハマムにも更衣室があり、衣服を置いておき貴重品を保管できる。基本的な健康情報の申告を求める施設もある。通常は使い捨ての下着が提供されるが、自前の下着や水着を着てもいい。ケセは体の隅々まで行われるため、ワンピースの着用は推奨されない。下着がたくし上げられたり、ずり下げられたりするのは覚悟しておこう。

生まれ変わった感覚

他人に体を洗ってもらうのは究極のぜいたくだ。幼少期の入浴の記憶、温かさに眠気を催しながら世話を焼かれていた記憶がよみがえる。

着替えを終えてペシュテマルを体に巻くと、入浴係のナティル（男性側では「テラック」）が待っている。ゼイレク・チニリ・ハマムでは入浴係があなたの手を取り、二つ目の部屋を抜けて、浴場の中心部へ丁寧に案内してくれる。そこで温かい湯で優しく体を洗い流してもらった後、ゴベクタシュの上に敷かれたタオルに横になるよう促される。大理石の熱、そして蒸気が充満した心地よい空気が相まって、心からリラックスできる。１５分の発汗時間が過ぎる頃には眠りに落ちてしまい、起こしてもらう必要があるかもしれない。

入浴係は小さな洗面器であなたの髪や顔、体に水を注ぎ、汗を洗い流す。その名前とは裏腹に、トルコ式浴場に実際の浴槽は存在しない。「イスラム教化する以前、トルコ人はシャーマニズムの信仰を持ち、水を神聖なものと考えていた。水で体を洗うことは水を汚すことを意味する。トルコのイスラム教では、ひとたび水が体に触れれば、その水もあなたの体も清浄ではなくなる」とウードゥルリギル氏は説明する。

体を流した後は、垢すりのケセが行われる。入浴係の意味では「ナティル」や「テラック」といった言葉が使われるが、タムタルタル氏によると、「我々の間では、この仕事をする人を『ケセジ』と呼んでいる。性別は関係ない」という。タムタルタル氏は垢すりの技術を家族から学んだ。「母も祖母もこの仕事に就いていた」「学校や講座で学んだわけではなく、彼女たちから教わった。ケセジリクを習得したのは実は、１５歳になる前だ」

時を超えた心地よさ

ケセの手袋で肌をこすってもらう感覚は独特だ。時に手荒で、時にくすぐったく、奇妙なほど熱く感じられることもある。肌の中で触られない部分はほとんどない。良いケセは上半身や腕、脚だけでなく、顔や内もも、さらには仙骨のくぼみまでカバーする。圧力が強すぎると感じたり、敏感な部位があったりする場合は、ケセジに伝えよう。タムタルタル氏は「外国語全般に疎い同業者が大半」だが、「私たちは長年この仕事をしているので、外国人客とも身振り手振りで難なく意思疎通できる」と話す。

ケセジに体をこすってもらうと、薄く付着した黒い埃（ほこり）の層――目立たない都市の汚れ――が肌から落ちる。その後、リーフで角質を取り除く。ハマムによって異なるが、リーフは綿やリネン、またはヤギの毛でつくられている場合がある。

体がすっかりきれいになったら、トルコ式泡マッサージの時間だ。ケセジは柔らかい濡れたモスリン布に石けんを泡立て、風船のように膨らませてから、体全体に優しく塗り広げてマッサージの準備をする。トルコの石けんの大半は、肌の天然の油分を奪うことなく洗浄できることから、オリーブオイルでつくられている。ケセの効果も相まって、肌はカシミヤのような柔らかさを帯び、生まれ変わったような感覚になる。タムタルタル氏によれば、ケセは老化を防いでくれるとのこと。「浴場で毛穴が開き、垢すりがピーリングの役割も果たすことから、細胞の再生が加速する」という。

最後の洗髪が終わると、入ってきた通路から退出する。まず真ん中のセクションで立ち止まり、体をふいてもらってタオルを巻きつけてから、一番初めに入った涼しい部屋に戻る。足早にハマムを去ることは推奨されていないので、くつろいでお茶を楽しみ、準備ができたら更衣室へ戻って服を着よう。

のんびりしながら湯気の心地よさに癒されるのは、いつの時代も変わらぬ至福のひとときだ。もっとも、ハマムに行くのは単に体を洗うためでは決してない。

「ハマムに来るお客さんは皆、悩みや悲しみを忘れる」とタムタルタル氏。「私たちは母の愛でお客さんと接している。お客さんは子どものような存在。湯と浴場、そして人のエネルギーが混然一体となる。自分たちのエネルギーと体を流すお客さんのエネルギーが一つになれば、たとえ長時間サービスを提供していても、時間は水のように流れる。癒しの秘けつはここにある」